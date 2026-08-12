Negocio en venta en venta en Georgia

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Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality en Badiauri, Georgia
Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality
Badiauri, Georgia
Habitaciones 40
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 45 000 m²
Número de plantas 3
Agrocomplex "Badiauri" es una oportunidad de negocio completa y exitosa en los campos de pro…
$3,00M
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Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms. en Batumi, Georgia
Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Garantía de devolución…
$78,000
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