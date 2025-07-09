  1. Realting.com
  Georgia
  Tiflis
  Casa rural Cottage village Lisi

Casa rural Cottage village Lisi

Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
14
ID: 33110
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/12/25

Localización

  País
    Georgia
  Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Un exclusivo barrio suburbano de nuevo tipo, creado para aquellos que se esfuerzan por una vida tranquila y de calidad lejos del ruido urbano, sin perder acceso a la infraestructura moderna. El proyecto se encuentra en un distrito ecológicamente limpio de Tbilisi, cerca del lago Lisi, y ofrece un formato único de "comunidad por sí mismo". El concepto del proyecto se basa en la creación de un moderno asentamiento residencial que combina perfectamente la privacidad de una finca privada con el más alto nivel de servicio y las comodidades de un complejo residencial premium. En una superficie total de 7.000 m2, hay 70 parcelas terrestres destinadas a la construcción individual y la formación de una apariencia arquitectónica unificada del trimestre. Una ventaja especial es una oferta exclusiva para los compradores: al comprar una parcela, usted recibe un proyecto arquitectónico profesional listo como regalo, con opciones de casa que van desde 180 a 258 m2 disponibles para elegir.

Opciones de proyecto arquitectónico:

  Villa de 3 dormitorios, zona: 180 m2

  Villa de 4 dormitorios, zona: 257 m2

  Villa de 4 dormitorios, zona: 258 m2

  Villa de 6 dormitorios, zona: 236 m2

El proyecto está diseñado de tal manera que todo lo necesario para un estilo de vida activo y una relajación de calidad permanece siempre a mano. La infraestructura deportiva incluye una pista de pádel profesional, campos polivalente para fútbol y baloncesto, un moderno gimnasio de ejercicios al aire libre y una red de rutas de bicicletas escénicas. Para pasatiempo tranquilo, se ofrece un cine al aire libre, un acogedor pabellón de relajación y un diseño de paisaje estético, mientras que se ha creado un parque infantil seguro y moderno. Se presta especial atención a la comodidad diaria: se instalan fuentes de bebida en todo el territorio ajardinado y se establecen rutas peatonales bien pensadas, uniendo todo el espacio en un solo ambiente armonioso.

Infraestructura

  Corte de Padel

  Rutas de bicicletas

  Campo de fútbol

  Parque infantil

  Cine al aire libre

  Corte de baloncesto

  Paisaje decorativo

  Zona de relajación con pabellón

  Espacio de capacitación

  Estación de carga para vehículos eléctricos

La ubicación del proyecto combina una ecología excepcional y un beneficio estratégico: el distrito de Lisi es famoso por su microclima único y la ausencia completa de smog de la ciudad, proporcionando a los residentes aire limpio y un ambiente saludable. A pocos minutos se encuentra Lisi Lake, el principal centro de atracción para los entusiastas de las jogs de la mañana, paseos y la calidad de la recreación familiar en la naturaleza. Además de la comodidad natural, este territorio posee un alto potencial de inversión, ya que el distrito está desarrollando activamente, lo que garantiza un crecimiento estable del valor inmobiliario en los próximos años.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Casa rural Cottage village Lisi
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
