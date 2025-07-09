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Complejo residencial Sky Castle

Batumi, Georgia
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ID: 38165
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/7/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Tsminda Nino 1st Dead End, 20

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2031
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Sobre el complejo

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Un proyecto de inversión único en la costa del Mar Negro — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Este es el primer y único lujo 5* All Inclusive resort in Georgia, con arquitectura inspirada en la estética de un castillo de la Orden, combinando un ambiente antiguo con un servicio moderno premium.

Términos financieros y rendimiento

  • Retorno garantizado: 10% anual, fijado en el contrato, pagado a todos los inversores anualmente incluso durante la etapa de construcción.

  • Regreso real: Hasta el 17% anual al elegir el programa de gestión del hotel.

  • Opción de devolución: El desarrollador está listo para comprar la propiedad para el 110% del precio inicial, garantizando la protección absoluta del capital invertido.

  • Capitalización: El regreso a la reventa comienza del 30% al año.

  • Gestión de clase mundial: La propiedad es gestionada por Aimbridge Hospitality (el operador más grande con una cartera de 1.500+ hoteles) bajo la marca global Wyndham Hotels & Resorts.

Infraestructura y Bienestar Innovativos

La infraestructura a gran escala del complejo abarca 27.115 m2 e incluye más de 100 instalaciones exclusivas accesibles 365 días al año:

  • Recuperación: 7 piscinas y 3 centros SPA, incluyendo baños únicos bajo bóvedas de piedra para la relajación profunda.

  • Salud: Una clínica de medicina reproductiva interna avanzada y 2 centros de fitness.

  • Gastronomía: 12 restaurantes y bares, incluyendo el Gran Salón, así como menús especiales (cocina y cocina halal).

  • Experiencias: Una biblioteca secreta (Scriptorium Bar), una Torre Observatorio, una playa privada ajardinada y una helipuerto.

Los inversores se convierten en residentes de una comunidad cerrada. Poseer una habitación de hotel desbloquea el acceso a los programas de intercambio RCI y ITC. Esto permite a los propietarios viajar y permanecer gratis en los más lujosos Wyndham Hotels & Resorts alrededor del mundo (más de 110 países y 9.300 hoteles).

Localización y ventajas de jurisdicción

  • Ubicación: Gonio es una zona pintoresca con plantas subtropicales reliquias, a 15 minutos del centro de Batumi, a 7 minutos del aeropuerto, a 5 minutos de la frontera entre Georgia y Turquía.

  • Prestaciones fiscales y permiso de residencia: 0% impuesto sobre la propiedad en Georgia y derecho a obtener un permiso de residencia.

  • Pago conveniente: Plan de instalación sin intereses para hasta 60 meses (con un pago de 30%), la opción de pagar en varias monedas y criptomonedas, procesamiento remoto con registro de transacciones en el Ministerio de Justicia.

Conviértete en un copropietario de un exitoso negocio hotelero global. Solicite un modelo financiero detallado y una presentación completa del proyecto ahora mismo!

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Batumi, Georgia
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