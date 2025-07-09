Complejo residencial Sky Castle

Un proyecto de inversión único en la costa del Mar Negro — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Este es el primer y único lujo 5* All Inclusive resort in Georgia, con arquitectura inspirada en la estética de un castillo de la Orden, combinando un ambiente antiguo con un servicio moderno premium.

Términos financieros y rendimiento

Retorno garantizado: 10% anual, fijado en el contrato, pagado a todos los inversores anualmente incluso durante la etapa de construcción.

Regreso real: Hasta el 17% anual al elegir el programa de gestión del hotel.

Opción de devolución: El desarrollador está listo para comprar la propiedad para el 110% del precio inicial, garantizando la protección absoluta del capital invertido.

Capitalización: El regreso a la reventa comienza del 30% al año.

Gestión de clase mundial: La propiedad es gestionada por Aimbridge Hospitality (el operador más grande con una cartera de 1.500+ hoteles) bajo la marca global Wyndham Hotels & Resorts.

Infraestructura y Bienestar Innovativos

La infraestructura a gran escala del complejo abarca 27.115 m2 e incluye más de 100 instalaciones exclusivas accesibles 365 días al año:

Recuperación: 7 piscinas y 3 centros SPA, incluyendo baños únicos bajo bóvedas de piedra para la relajación profunda.

Salud: Una clínica de medicina reproductiva interna avanzada y 2 centros de fitness.

Gastronomía: 12 restaurantes y bares, incluyendo el Gran Salón, así como menús especiales (cocina y cocina halal).

Experiencias: Una biblioteca secreta (Scriptorium Bar), una Torre Observatorio, una playa privada ajardinada y una helipuerto.

Los inversores se convierten en residentes de una comunidad cerrada. Poseer una habitación de hotel desbloquea el acceso a los programas de intercambio RCI y ITC. Esto permite a los propietarios viajar y permanecer gratis en los más lujosos Wyndham Hotels & Resorts alrededor del mundo (más de 110 países y 9.300 hoteles).

Localización y ventajas de jurisdicción

Ubicación: Gonio es una zona pintoresca con plantas subtropicales reliquias, a 15 minutos del centro de Batumi, a 7 minutos del aeropuerto, a 5 minutos de la frontera entre Georgia y Turquía.

Prestaciones fiscales y permiso de residencia: 0% impuesto sobre la propiedad en Georgia y derecho a obtener un permiso de residencia.

Pago conveniente: Plan de instalación sin intereses para hasta 60 meses (con un pago de 30%), la opción de pagar en varias monedas y criptomonedas, procesamiento remoto con registro de transacciones en el Ministerio de Justicia.

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