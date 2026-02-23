  1. Realting.com
Georgia, Batumi
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
2005
En la plataforma
3 años 1 mes
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
alliance.ge/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre el desarrollador

Alliance Group ha sido líder en el mercado inmobiliario desde 2005, convirtiéndose en la primera empresa de construcción-desarrollo que colabora con marcas internacionales para crear " complejos multifuncionales de tipo hotel" con arquitectura distintiva. Mediante la aplicación de enfoques de construcción modernos y el establecimiento de una nueva norma de inversión en el sector.
Alliance Group ha atraído a más de 15.000 inversores a sus proyectos. Nuestros desarrollos son reconocidos como los más atractivos y únicos del mercado, ofreciendo un modelo integral de negocio junto con todos los componentes esenciales necesarios para proyectos de gran escala.
Esta combinación de innovación, confianza de los inversores y visión estratégica hace de Alliance Group un líder destacado en el desarrollo urbano moderno.

Nuevos edificios
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$102,869
Año de construcción 2029
Área 30–113 m²
23 objetos inmobiliarios 23
Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Apartamentos 2 habitaciones
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Estudio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Alliance Group
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgia
de
$66,623
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 33–106 m²
21 objeto inmobiliario 21
Renaissance by Alliance est le nouveau projet sportif et bien-être innovant du groupe Alliance dans la région, situé dans la station climatique-balnéologique d'Adjara, Kobuleti, sur la première ligne de la côte, à 30 mètres de la mer. Le complexe combine les tours A, B et C avec un podium…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Apartamentos 2 habitaciones
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Estudio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Alliance Group
Apart - hotel Alliance Highline
Tiflis, Georgia
de
$196,938
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 26
Área 34–40 m²
15 objetos inmobiliarios 15
Alliance Highline es un complejo arquitectónico y de inversión emblemático de Tiflis, que se encuentra en la parte más dinámica de la capital, en la intersección de Vake-Saburtalo. El complejo consta de tres torres: las torres A y B, totalmente realizadas, están dedicadas a apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Alliance Group
Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Georgia
de
$174,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 54
Área 31–59 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad. Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Alliance Group
Nika Gugushvili
Nika Gugushvili
67 propiedad
