Sobre el desarrollador

Vine Estate, fundada por el Grupo Schuchmann, promueve la rica cultura vinícola de Georgia, especialmente en Kakheti. Schuchmann Wines Georgia fue establecida en 2008 por el filántropo alemán Burkhard Schuchmann. La empresa se ha convertido en líder de la región, con 120 hectáreas de viñedos, 2 millones de botellas producidas anualmente y exportaciones de vino a 25 países.

Vine Estate ofrece alojamiento de lujo que permite a los residentes relajarse en la naturaleza con familiares y amigos y disfrutar de estar rodeado de viñedos y vistas impresionantes de las montañas del Cáucaso. Nuestros proyectos cuentan con un hotel boutique, villas en Wine Village, un restaurante tradicional georgiano y un Wine SPA. El primer proyecto de desarrollo fue completado en 2019. Incluye 18 villas de lujo con bodegas privadas. El segundo proyecto, Alazani Valley Resort, ofrece casas adosadas ecológicas en el corazón de Kakheti.