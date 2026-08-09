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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Gardabani, Georgia

;
apartamentos
5
casas independientes
8
13 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Villa 8 habitaciones en , Georgia
Villa 8 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 596 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en , Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 4 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 3/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Villa 8 habitaciones en , Georgia
Villa 8 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 595 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 4/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en , Georgia
Villa 6 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 367 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en , Georgia
Villa 6 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en , Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Karatakla, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Karatakla, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 5/5
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Municipio de Gardabani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Municipio de Gardabani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Apartamento 2 habitaciones en Krtsanisi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Krtsanisi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 4/5
Amplio apartamento de 2 habitaciones en venta con zona de reparación de diseño de 98,5 metro…
$150,705
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Gardabani, Georgia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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