Mi nombre es Elías. Soy el fundador de la agencia inmobiliaria Geo Estate, la cual se especializa en inversiones inmobiliarias en propiedades de lujo con una rentabilidad elevada. Este es un caso que involucra la creación de un bien inmueble personalizado para que uno de nuestros clientes haga una inversión en Georgia. Será útil para aquellos que tienen un interés en la inversión en proyectos que toman en cuenta los deseos del inversionista.

Demuestre todas las posibilidades de inversión en inmuebles en Batumi en dos días: ¡hecho!

En septiembre de 2019, nuestro sitio web recibió la solicitud de un cliente que estaba interesado en invertir en inmuebles en Georgia y quería tener una junta. Durante la junta, descubrí que el cliente venía de Estados Unidos, que era su primera visita a Georgia y que le estaba gustando mucho el lugar. Aunque solo llevaba unos pocos días en Georgia, ya había adquirido varios departamentos de lujo de uno de los principales constructores de Batumi. Después de esto, vio publicidad en Google sobre nuestra empresa y decidió saber más sobre el potencial que tenía la región en relación a las inversiones.

El cliente quería examinar las ofertas de inversión y seleccionar los inmuebles más adecuados. En los dos días que quedaban de su visita a Georgia, inspeccionamos una serie de proyectos terminados en la parte antigua de la ciudad, visitamos un balneario en construcción que contaba con aguas termales y estaba cerca del jardín botánico y también vimos varias opciones interesantes cerca del estadio de fútbol UEFA. De este modo, le mostré al cliente las posibilidades de inversión de los lugares con mayor perspectiva de Batumi. Además, le mostré bienes que estaban en construcción (con precios más bajos) así como proyectos finalizados (con la opción de obtener ganancias de forma inmediata).

El cliente quedo satisfecho con lo que vio y decidió considerar nuevas inversiones en un futuro próximo. Después regresó a California.

Investigación profunda: descubriendo las preferencias y necesidades del inversionista

Mientras avanzaban las negociaciones, yo tenía que establecer con precisión todas las preferencias y las necesidades del cliente. Y esto es lo que pude descubrir sobre las preferencias del cliente:

Una planificación de un tipo en particular,

Un control total sobre el uso del inmueble,

Un ingreso alto por la renta de departamentos.

Además de estos deseos claros, también había objetivos especiales. El cliente planeaba utilizar sus departamentos de forma periódica para descansar. Él prefiere utilizar un helicóptero privado marca Robinson para transportarse. Yo tenía que considerar no solo los departamentos, sino también un lugar para que el helicóptero pudiera aterrizar. Así que estarán de acuerdo con que son requisitos muy inusuales.

Opción uno: complejos residenciales existentes

Mientras estábamos seleccionando las ofertas de inversión, examinamos junto con el cliente bastantes complejos residenciales construidos por inmobiliarias líderes de Batumi y marcas internacionales de hoteles de lujo. Sin embargo, debido a la falta de flexibilidad y la imposibilidad de adaptar el proyecto terminado a las necesidades concretas del cliente, concluí que sería más fácil crear un proyecto de inversión desde cero.

Opción dos: un proyecto hecho desde cero, que se adapten a los deseos de un inversionista importante

Le propuse al cliente una solución extraordinaria como una alternativa a los inmuebles para inversión ordinarios. Me puse de acuerdo con una empresa alemana de desarrollo, Schuchmann Group, que se especializa en la creación de inmuebles de lujo de tipo club y juntos desarrollamos un concepto único de un complejo residencial: Wellness Resort.

Gimnasio,

Helipuerto,

Playa privada,

Hotel con departamentos de cinco estrellas,

Servicios de spa (baños termales de azufre),

Spa de vino, spa japonés y piscina con vistas,

Área de descanso al estilo de un jardín botánico,

Restaurante de comida georgiana, un lounge bar y una cava,

Empresa de administración alemana para manejar los departamentos,

Clínica de nivel europeo (con servicios de tratamiento, rehabilitación y cosmética).

Los complejos residenciales grandes se distinguen por tener muchos, muchísimos departamentos. A veces un solo edificio puede albergar miles de departamentos de distintos tamaños y niveles de lujo. Eso lleva a que los espacios comunes como los elevadores, los cafés, los restaurantes, las piscinas, los gimnasios y las playas cercanas se saturen, y eso puede ser peligroso en condiciones de pandemia. A diferencia de estos complejos, nuestro proyecto solo contempla 150 departamentos, lo que permitirá evitar que haya muchas personas en un solo lugar.

Además, los proyectos grandes generalmente se tardan en su construcción, mientras que nosotros planeamos terminar esa fase en tan solo 18 meses. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de su descanso en una atmósfera tranquila sin dejar el complejo gracias a la infraestructura completa del proyecto y la playa privada. La clínica que cumple con estándares europeos podrá combinar diversos procedimientos de spa con el descanso, el tratamiento, la cosmética y también el saneamiento preventivo. Gracias a estos beneficios únicos, la rentabilidad que se pronostica en relación a lo invertido será del 20% por año, por lo que se volverá una fuente de ingresos pasivos para el inversionista.

Al final, el cliente recibió un proyecto que tomaba en cuenta todos los detalles y ya no tiene que invertir igual que los demás. También quisiera destacar dos cosas de este estudio de caso:

Todo es posible. Solo hay que ser muy atento con el cliente y no ponerse límites al estilo de «¡esto es imposible, nadie lo querrá!» La inversión puede ser una fuente de placer, así como de ganancias.

Geo Estate — ¡haremos sus sueños realidad!