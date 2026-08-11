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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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kveda sameba
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53 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260727060838GURU Subtropical – Disfruta de la vida de vacaciones todos l…
$150,200
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727065507GURU Subtropical – una propiedad que combina el confort y el…
$162,980
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727071910GURU Subtropical - vida en el ambiente del resort todo el añ…
$108,840
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 5/6
Código de objeto: 20260727071137GURU Subtropical – bienes raíces modernas para la vida, el o…
$169,791
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727062553GURU Subtropical – un apartamento que puede generar ingresos…
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260722103656GURU Subtropical es un moderno complejo residencial con alto…
$119,747
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 2/6
Código de objeto: 20260727053629GURU Subtropical - bienes raíces modernas para vivir, recrea…
$100,133
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727063819GURU Subtropical - espacio cómodo para toda la familia Si us…
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 3/6
Código de objeto: 20260727061738GURU Subtropical - apartamentos modernos con instalaciones f…
$156,461
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Área 58 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727070359GURU Subtropical – apartamentos en un complejo moderno con s…
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 4/6
Código de objeto: 20260727064536GURU Subtropical es un complejo residencial moderno de nueva…
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Casa 7 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Casa 7 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 7
Área 281 m²
Número de plantas 3
Amplia casa de 3 plantas en venta en Makhinjauri 🏡✨📍 Ubicación: Mahinjauri (cerca del Jardín…
$262,000
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Casa 5 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Casa 5 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta es una nueva casa de campo moderna en una tranquila zona de élite de Batumi - Mahinjau…
$290,000
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Casa en Peria, Georgia
Casa
Peria, Georgia
Área 240 m²
Acogedora casa en venta con una amplia parcela en el pueblo de Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Ubicación:…
$240,000
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Apartamento en Batumi, Georgia
Apartamento
Batumi, Georgia
Área 84 m²
Piso 5/10
2+1 apartamento en venta en Friends House 🏡Ubicación: Mahinjauri, un acogedor suburbio de Ba…
$104,000
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Apartamento 4 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Apartamento 4 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 2/4
Bella Casa Club en Mahinjauri ✨🏖️ ¡Una zona balnearia en los suburbios de Batumi!Venta de gr…
$105,000
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Apartamento 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 16/25
En venta es un amplio apartamento de 3 habitaciones con dos dormitorios y una hermosa vista …
$106,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
🏡 1+1 apartamento en venta en la casa club FRIENDS HOUSE, Makhinjauri - un acogedor complejo…
$61,000
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Casa 5 habitaciones en Peria, Georgia
Casa 5 habitaciones
Peria, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas con vistas panorámicas al mar, montañas y la ciudad de Batumi! Distr…
$650,000
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Apartamento en Makhinjauri, Georgia
Apartamento
Makhinjauri, Georgia
Área 35 m²
🔥 ¡Acción! La primera línea del mar - precios por debajo del mercado!🏖 A sólo 35 metros del …
$39,905
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 16/20
Franco - una ciudad junto al mar 🌊📍 Mahinjauri se encuentra a sólo 5 km del antiguo BatumiCo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Área 71 m²
Piso 6
#Apartamento en venta en Mahinjauri2+1Tamar Mepe Avenue, 14"Mziuri Gardens"71 metros cuadrad…
$95,000
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Casa de campo 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 3
akhalsopeli - el suburbio más cercano de Batumi. A la ciudad está a 7 minutos en coche. Las …
$158,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 7/7
🏡 Especies apartamento en venta con vistas panorámicas al mar📍 Mahinjauri, Dream Corner Club…
$220,000
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 10
🌊📍 📍 🌄 🔥 🌿 🛋 - ARTÍCULO🚶‍♂️ 💰 == sync, corrected by elderman ==
$47,000
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 61 m²
Piso 7/7
🏡 Especies apartamento en venta con vistas panorámicas al mar📍 Mahinjauri, Dream Corner Club…
$135,000
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Apartamento en Batumi, Georgia
Apartamento
Batumi, Georgia
Área 61 m²
Piso 7/7
Especies apartamento en venta en el complejo club Dream Corner 🌊📍 Dirección: Mahinjauri, 55 …
$145,000
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Casa en Peria, Georgia
Casa
Peria, Georgia
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas con vistas panorámicas en la zona de FeriaUbicación: Distrito de Fer…
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Apartamento 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 2/4
✨🏖️ 📍 🌊 🔑 ✔️ ✔️ 4✔️ ✔️ Со✔️ ✔️ ✔️ 💲 🔥 💳 С🏡
$105,000
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Casa 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 320 m²
Amplia casa de dos plantas con ático en venta en la zona desarrollada de Batumi 🏡✨📍 Ubicació…
$335,000
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Tipos de propiedades en Municipio de Jelvachauri

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Parámetros de las propiedades en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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