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Sunrise Development

Georgia, City Batumi, Ilia Chavchavadze street, N 1, apartment 24
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Otros desarrolladores
Гумбати Групп
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 1998
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Gumbati Group comenzó su posicionamiento en el mercado en 1998 y aún ocupa una posición de liderazgo en su campo debido a sus altos estándares de construcción. Somos la primera compañía en comenzar la construcción a gran escala en Batumi. Hemos construido 500,000 metros cuadrados. de loca…
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Gera Group
Georgia, Batumi
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La empresa "Gera Group" ha implementado proyectos de desarrollo en Batumi desde 2010. La empresa ya ha completado con éxito dos proyectos de construcción en el distrito turístico de Batumi. El equipo de la empresa cuenta con empleados altamente cualificados y experimentados
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Citron Group
Georgia, Batumi
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Citron Group cuenta con una amplia experiencia en el mercado inmobiliario en Batumi. Actualmente, la empresa realiza la construcción de dos proyectos: Citron Residence Batumi y Citron Residence Chakvi. La empresa ya ha desarrollado uno de los complejos turísticos de Batumi Citron Cottage.La …
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Zulu VIP
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Las oficinas de nuestra agencia, ZULU VIP, están ubicadas en Batumi, Georgia.Nuestra empresa vende proyectos especiales en la primera línea del mar.La industria inmobiliaria sigue creciendo en esta región. El gobierno apoya esta industria, proporciona una respuesta rápida al registro de prop…
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Roof Development
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Edificios nuevos 2 Propiedades residenciales 17
Roof Development es una empresa de desarrollo fundada en 2017. La empresa cuenta con tres proyectos completados y dos en curso.Roof Development está dotada de empleados altamente cualificados, lo que garantiza la creación de complejos residenciales avanzados.ValorEl valor principal de la emp…
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