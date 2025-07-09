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Villa ECO Hotels

Grigoleti, Georgia
de
$310,000
de
$1,937/m²
;
10
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ID: 36860
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/5/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Guria
  • Barrio
    Municipio de Lanchjuti
  • Pueblo
    Grigoleti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

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Villas en venta en Grigoleti en el complejo ECO Hotels. El proyecto del complejo Armoniya se distingue por un diseño único de villas y lujosas habitaciones en la costa del Mar Negro.

Cada una de las 34 villas tiene su propio código catastral, ya que todas las villas están aisladas y privadas.

El pago inicial es del 30%, la cantidad restante se puede emitir en cuotas sin intereses por hasta 36 meses.

La finalización del proyecto está prevista para finales de 2027.

En la etapa actual, se está construyendo la cuarta y última planta del hotel con 78 habitaciones, así como cuatro villas.

Amplias y acogedoras villas con diseños reflexivos son ideales tanto para una vida cómoda como para inversiones rentables.

Lot P037YUT

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Grigoleti, Georgia
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