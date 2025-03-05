Villa The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

El mayor proyecto en Tbilisi a orillas del río Kura es Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Un formato único con la preservación del diseño natural del paisaje de la zona.

Tbilisi El proyecto Tbilisi Waterfront, ejecutado por la empresa internacional de desarrollo Eagle Hills, es un ambicioso desarrollo de una zona urbana de unos 6 millones de metros cuadrados. Este proyecto a gran escala está diseñado para transformar el terraplén del distrito de Krtsanisi en la capital de Georgia, Tbilisi.

Características principales del proyecto: - Ubicación: Distrito Krtsanisi, situado cerca del aeropuerto internacional y las principales áreas de negocios de la ciudad. - Inversiones: El volumen total de inversiones se estima en 6.500 millones de dólares.

Concepto general: El proyecto se concibe como una especie de "ciudad dentro de una ciudad", incluyendo varios tipos de bienes raíces e infraestructura: - Complejos residenciales con una variedad de formatos de vivienda (apartamentos, villas, casas adosadas); - Edificios de oficinas de alta gama; - Áreas de compras y entretenimiento con paseos y restaurantes peatones; - Centros culturales y espacios públicos; - Hoteles de cinco estrellas de clase mundial.

Características del proyecto: - La longitud del terraplén es de 17 km, donde se organizarán zonas verdes de recreación y callejones caminando. - El concepto proporciona una combinación armoniosa de paisajes naturales, monumentos históricos y soluciones arquitectónicas modernas. - Se presta especial atención a la creación de condiciones confortables para los residentes e invitados de la capital: la infraestructura garantizará una vida cómoda, trabajo y recreación.

Significado para la región: Tbilisi Waterfront se convertirá en uno de los mayores proyectos para el desarrollo integrado de las zonas urbanas, contribuyendo al desarrollo del turismo, aumentando el atractivo de inversión del país y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Debido al alto nivel de paisajismo y diseño reflexivo, el territorio será capaz de convertirse en una nueva tarjeta de negocios de Tbilisi y atraer a un gran número de turistas e inversores. Así, el proyecto Tbilisi Waterfront se centra en el largo plazo, ofreciendo a los residentes e invitados un espacio único para una vida cómoda, trabajo y ocio, que permitirá a la ciudad adquirir un nuevo look y fortalecer su posición como un atractivo destino turístico y centro de negocios.

El plan de instalación más conveniente:

5% de pago inicial

Pago 1 - 5% diciembre 2026

Pago 2 - 10% enero 2027

Pago 3 - 10% diciembre 2027

Pago 4 - 10% junio 2028

5 - 60% de pago al recibo de llaves

Retiro temprano del proyecto sin penalizaciones y cargos adicionales.

La oferta es limitada, es posible aclarar las unidades disponibles contactando con nuestros especialistas o a través de una solicitud en el sitio web. ¡Responderemos dentro de 30 minutos!