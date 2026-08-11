Residence permit for entrepreneurs

Entrada sin visado
Austria, Azerbaiyán, Antigua y Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Haití, Alemania, Granada, Grecia, Dinamarca, Dominica, Israel, Španjolska, Italia, Kazajistán, Chipre, Colombia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Moldavia, Países Bajos, Niue, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Rumanía, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Eslovaquia, Eslovenia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Ucrania, Finlandia, Croacia, Chequia, Suiza, Suecia, Ecuador, Estonia, Francia