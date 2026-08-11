  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Programas de inmigración
  4. Residence permit for entrepreneurs

Residence permit for entrepreneurs

Georgia Georgia
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$2,000
;
Residence permit for entrepreneurs
Permiso de residencia
Dejar una solicitud

Sobre el Programa de Inmigración

El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios:

  • Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia
  • La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo.
  • Si tiene VNZH, puede contratar un seguro de salud
  • Solo si hay un permiso de residencia temporal por un cierto período de tiempo puede solicitar la ciudadanía georgiana ( en el orden general )
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
Costos
de
$2,000
Entrada sin visado
Entrada sin visado
Duración
Duración
12 meses
Entrada sin visado
Austria, Azerbaiyán, Antigua y Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Haití, Alemania, Granada, Grecia, Dinamarca, Dominica, Israel, Španjolska, Italia, Kazajistán, Chipre, Colombia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Moldavia, Países Bajos, Niue, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Rumanía, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Eslovaquia, Eslovenia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Ucrania, Finlandia, Croacia, Chequia, Suiza, Suecia, Ecuador, Estonia, Francia
Está viendo
Residence permit for entrepreneurs
Georgia Georgia
de
$2,000
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Permiso de residencia
Residence permit by purchase real estate
Residence permit by purchase real estate
Georgia Georgia
de
$130,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo. …
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud
Permiso de residencia
Residence permit by education
Residence permit by education
Georgia Georgia
de
$1,500
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
En caso de admisión a una institución educativa acreditada de conformidad con la legislación de Georgia, el titular de un permiso de residencia recibe las siguientes ventajas: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud
Nacionalidad
Georgia Citizenship by investment
Georgia Citizenship by investment
Georgia Georgia
de
$400,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 4 meses
Georgia, un país conocido por su rica historia, impresionantes paisajes y atmósfera acogedora, ofrece una oportunidad única para quienes buscan una segunda ciudadanía. Según una disposición especial, el Presidente de Georgia tiene autoridad para conceder la ciudadanía a personas que hayan re…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud