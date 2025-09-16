  1. Realting.com
Georgia, Batumi
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
2017
En la plataforma
6 años 2 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
eltbuilding.ge/
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017.

La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la costa del Mar Negro con servicios circundantes bien desarrollados y una serie de ventajas.

Elt Building es una compañía afiliada de la organización financiera Elt, que existe desde hace 15 años desde que no se ha creado el entorno empresarial en el país. La ocupación principal de la compañía es una cadena de casas de empeño que es manejada con éxito por más de 150 colegas en 22 centros de servicio.

La empresa constructora Elt Building está construyendo materiales de alta calidad, tecnologías innovadoras, diseño moderno y cómodo, responsabilidad, confiabilidad, gestión correcta y personal bien capacitado.

La compañía ya tiene relaciones comerciales con socios confiables en Ucrania, Rusia, Qazaqstan, Israel, España, Irán, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. 

Nuestro objetivo masculino es crear un ambiente moderno, cómodo, saludable y seguro en los proyectos actuales y otros proyectos futuros.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 23:45
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Georgia
EKATERINA ORBELADZE
EKATERINA ORBELADZE
3 propiedades
