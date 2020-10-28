  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Pafos
  4. Casa adosada Konia Green

Casa adosada Konia Green

Pafos, Chipre
de
$464,171
VAT
BTC
5.5212256
ETH
289.3910374
USDT
458 919.0020219
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
Casa adosada Konia Green
1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33309
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chipre
Precio en demanda
Casa club 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Chipre
de
$308,377
Villa City Views
Pafos, Chipre
de
$617,342
Villa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Chipre
de
$2,42M
Villa Sparda
Sotira, Chipre
Precio en demanda
Está viendo
Casa adosada Konia Green
Pafos, Chipre
de
$464,171
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Mostrar todo Pueblo de cabañas Infinity
Pueblo de cabañas Infinity
Peyia, Chipre
de
$661,192
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 123–254 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity Villas — Villas de lujo de 3, 4 y 5 dormitorios en Pegeia, Pafos Superficie cubierta: 123 m² a 309 m² | Parcelas: 293 m² a 800 m² | Piscina privada | Garaje cubierto | Precios desde 560.000 € + IVA Infinity es un complejo exclusivo de 20 villas de lujo de diseño moderno, ubicado…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Mostrar todo Villa Sterling - House 27
Villa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Superficie cubierta en m2: casa principal de 420 m2 más terrazas cubiertas de 80 m2 más casa de invitados de 40 m2 más casa de servicio de 20 m2.Superficie de la parcela en m2: 4286 m2Tipo de propiedad y ubicación/ciudad: "Sterling Carob”, ubicada en Souni, Limassol, Chipre.Estado: lista par…
Desarrollador
Country Rose Ltd
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Mostrar todo Pueblo de cabañas The Pearl
Pueblo de cabañas The Pearl
Pafos, Chipre
de
$748,057
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 173–181 m²
5 objetos inmobiliarios 5
The Pearl — 5 villas modernas de 3 dormitorios, piscina privada y terraza, a solo 1 km del mar y 4 km del centro comercial Kings Avenue, en la prestigiosa zona de Chloraka, Pafos. Ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión: sistema VRF, calefacción por suelo radiante, eficie…
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Chipre
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
28.10.2020
Por qué Chipre ha suspendido el programa de visados dorados a cambio de inversiones
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
27.07.2020
«La inversión: el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota ». Cómo obtener un permiso de residencia y un pasaporte local en Chipre
Mostrar todas las publicaciones