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Propiedades residenciales en venta en Pafos, Chipre

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apartamentos
2314
casas independientes
375
2 689 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Desarrollador
Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
La casa residencial moderna ocupa una de las posiciones más atractivas en Kato Paphos, a poc…
$345,873
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Apartamento 1 habitación en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
La casa residencial moderna ocupa una de las posiciones más atractivas en Kato Paphos, a poc…
$461,164
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 79 m²
Piso 5/6
En el corazón de Pafos, a una distancia de aliento de la costa, este nuevo complejo residenc…
$934,572
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 121 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,14M
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John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En el corazón de Paphos, donde la infraestructura urbana se combina con la comodidad de la v…
$328,831
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 1/15
Scoprite uno stile di vita esclusivo in una delle destinazioni residenziali più iconiche del…
$980,724
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
La casa residencial moderna ocupa una de las posiciones más atractivas en Kato Paphos, a poc…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Situado en una cómoda zona residencial de Paphos, este moderno complejo combina arquitectura…
$368,931
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Piso 1/5
En el corazón del bullicioso centro de la ciudad de Pafos se levanta un moderno desarrollo r…
$663,431
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en una cómoda zona residencial de Paphos, este moderno complejo combina arquitectura…
$495,751
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
La casa residencial moderna ocupa una de las posiciones más atractivas en Kato Paphos, a poc…
$783,978
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Este es un nuevo apartamento de 2 dormitorios de lujo, 2 baños en la hermosa ciudad de Papho…
$449,406
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
En venta es un acogedor apartamento de ático con llave. La propiedad se encuentra en la zon…
$439,575
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
$315,099
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Casa 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Encantadora casa adosada de 2 dormitorios en Kato Paphos Situado a poca distancia de los ser…
$406,080
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1
Moderno Mediterráneo Vivir en el Corazón de Paphos – Área Universal Apartamento de 2 dormit…
$588,586
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VIDI GROUP
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English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Un apartamento de 2 dormitorios situado justo en primera línea de mar junto a las aguas de l…
$1,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Este exclusivo desarrollo residencial ofrece una mezcla perfecta de arquitectura moderna y d…
$575,009
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Este proyecto se distingue por su arquitectura moderna única y elegante, inspirada en el est…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Este exclusivo edificio consta de apartamentos y villas contemporáneos de 2, 3 y 4 dormitori…
$615,340
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Amplio apartamento en venta en la planta baja con una superficie interna de 59.19 m2, situad…
$313,174
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$830,824
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Área 1 071 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del centro de la ciudad Hay una tienda con lice…
$2,65M
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Un complejo de apartamentos de lujo estilo resort situado en la pintoresca ciudad de Paphos,…
$461,618
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Casa de 3 dormitorios en venta en Anavargos, Paphos Descubre esta hermosa casa de 3 dormitor…
$564,638
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Experimente un nuevo estándar de vida contemporánea en un exclusivo desarrollo residencial b…
$529,492
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios está diseñado para aquellos q…
$627,951
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Este proyecto está diseñado para elevar la vida urbana en el corazón bullicioso de Paphos. …
$161,325
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Este elegante apartamento - dormitorio está situado en el centro de Paphos, cerca de tiendas…
$282,319
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo

Preguntas y respuestas para Paphos

¿En qué áreas la propiedad en venta en Paphos, Chipre, está más barata?

Puede comprar una propiedad en Paphos, Chipre, a un precio bajo en las áreas de Universal y Coral Bay. El metro cuadrado de vivienda aquí se estima en 1500-1600 euros. A tales precios se venden casas y apartamentos en el complejos residenciales.

¿Pueden los extranjeros ofrecer en alquiler una propiedad comprada en Paphos?

Sí, los extranjeros pueden alquilar apartamentos y casas comprados.
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