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Propiedades residenciales en venta en Nicosia, Chipre

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Strovolos
429
Nicosia
329
Lakatameia
290
Latsia
133
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1 733 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
La casa está situada en una zona muy tranquila de Nicosia. Está cerca de todas las comodidad…
$389,553
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Archangelos de Nicosia, este moderno apartamento cuenta co…
$378,161
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
El proyecto moderno se encuentra en Strovolos, en un barrio vibrante con fácil acceso a los …
$437,717
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios – Elegancia contemporánea & Confort refinado Descripción genera…
$383,285
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Apartamento 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Un nuevo proyecto residencial en Latsia con fácil acceso a las principales carreteras y serv…
$288,566
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Proyecto de lujo en el corazón de Nicosia. A poca distancia de todas las comodidades, el dis…
$3,45M
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Casa 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
3 Dormitorios en una zona muy buena en Nicosia, en el distrito de Strovolos. La casa está si…
$535,582
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Hermoso ático de 3 dormitorios con jardín privado de techo está situado en el corazón de Eng…
$684,670
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Apartamento 1 habitacion en Strovolos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Strovolos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Este elegante apartamento de un dormitorio ofrece estilo, comodidad y comodidad en un paquet…
$155,991
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Villa en Lakatameia, Chipre
Villa
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Área 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Casa 4 habitaciones en Latsia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Complejo moderno en la zona de Latsia, Nicosia. Cerca de las principales carreteras y los en…
$551,442
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
En una de las zonas más convenientes de Nicosia, en Engomi, este proyecto se entrega a los m…
$283,621
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Un acogedor apartamento de tres habitaciones ahora está disponible para la venta en una ubic…
$256,300
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Apartamento 1 habitacion en Strovolos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Strovolos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/3
Diseñados para profesionales modernos, parejas e inversores, estos apartamentos de una habit…
$197,348
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Proyecto moderno situado en Strovolos, Nicosia. Este edificio de tres pisos con seis apartam…
$423,741
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Proyecto moderno situado en uno de los barrios más deseables de Nicosia, entre la vida urban…
$391,790
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Situado en el tercer piso de un moderno complejo residencial, este elegante apartamento de d…
$387,576
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Este proyecto está en una clase propia y es una oportunidad para no perderse, elevando su ho…
$335,618
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Casa 5 habitaciones en Strovolos, Chipre
Casa 5 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 365 m²
Hermosa casa independiente de 5 dormitorios con piscina está disponible para la venta en Par…
$944,372
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en la zona de Lakatamia, Nicosia. Este edificio de 2 plantas …
$256,794
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Proyecto moderno situado en una ubicación central en Aglantzia, Nicosia. El proyecto incluye…
$411,492
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Casa 7 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 7 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 135 m²
Estamos encantados de ofrecerle esta villa única situada en una bonita zona de Dasoupoli Str…
$3,07M
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Villas contemporáneas y funcionales para la familia moderna que busca sacar el máximo provec…
$647,822
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Un proyecto moderno en Strovolos area. Una hermosa zona residencial de Nicosia, con fácil ac…
$331,767
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 4/4
Apartamento de dos dormitorios – Confort Contemporáneo en el corazón de Acrópolis Los aparta…
$601,552
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
El proyecto moderno se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de la zona de Lykavit…
$426,864
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Un nuevo apartamento de 2 dormitorios está disponible para la venta en una primera zona resi…
$289,517
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en la primera planta de un pequeño y exclusivo edificio con sólo ocho apartamentos d…
$333,255
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$330,891
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Hermoso apartamento de dos dormitorios en una gran zona en Agios Andreas. Situado cerca de t…
$312,823
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Tipos de propiedades en Nicosia

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

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