Sobre el Programa de Inmigración

Obtener un permiso de residencia permanente en Chipre mediante la inversión es uno de los programas de inmigración más rápidos de Europa. El estado se otorga al inversionista y a sus familiares bajo las condiciones del programa y se mantiene indefinidamente en cumplimiento de los requisitos de la ley.

El programa proporciona inversiones principalmente en nuevas propiedades inmobiliarias de desarrolladores autorizados. Después de obtener residencia permanente, el inversor puede vivir en Chipre sin un límite de plazo, disfrutar de un alto nivel de seguridad, medicina desarrollada y el sistema de educación en inglés.

Después de varios años de residencia y de conformidad con los requisitos de la legislación, es posible solicitar la ciudadanía de Chipre por naturalización.