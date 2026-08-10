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Propiedades residenciales en venta en Peyia, Chipre

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apartamentos
358
casas independientes
528
886 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Una excepcional villa independiente de cinco dormitorios dispuesta en dos plantas en la pres…
$2,31M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Residencia de 3 dormitorios La residencia de tres dormitorios es ideal para familias que val…
$1,06M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta es un moderno proyecto de villa independiente con una superficie interna de 150 m2, si…
$525,915
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Apartamento 5 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
Para la venta fuera del plan, esta casa unifamiliar ofrece una excelente oportunidad para cr…
$2,15M
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Casa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Situado en las colinas elevadas del pueblo de Peyia, este desarrollo verdaderamente exclusiv…
$890,482
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Apartamento 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 294 m²
Descubra su casa de ensueño con esta impresionante villa independiente, en la pintoresca zon…
$3,23M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
Villa de 3 dormitorios – Elegancia costera contemporánea con vistas panorámicas al mar Intro…
$1,26M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre una sofisticada colección de villas de 3 dormitorios y semiconexas situadas en las …
$494,341
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Un moderno estado del desarrollo de lujo de arte de 3, 4 y 5 habitaciones en Peyia Chipre. E…
$940,295
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Villa de lujo de 4 dormitorios Peyia – Posición elevada con vistas panorámicas al mar Situa…
$1,38M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentra una moderna villa independiente en el proyecto, situada en la pintores…
$444,106
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa independiente en Pegeia, que ofrece una oportunidad exce…
$663,810
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa en construcción, doble tipo, en la prestigiosa zona de Peia, Peia. Esta elegant…
$483,774
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Casa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 237 m²
Grand Mediterranean Elegance – Villa de 6 dormitorios en Peyia Hills Situado en las colinas …
$890,549
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Casa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Villa de cuatro dormitorios en la pretigiosa zona de Coral Bay. Al entrar en la villa se enc…
$2,01M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Experimente el Pinnacle del Mediterráneo Viviendo en Dragon House. Ubicado en la zona de Cue…
$1,92M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1274 es un moderno estado de la villa de l…
$1,06M
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Esta lujosa villa de tres dormitorios es un estado moderno del arte y está en venta en Peyia…
$1,24M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Villa de 3 dormitorios – Peyia, Paphos Esta elegante villa de 3 dormitorios está situada en…
$559,448
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Apartamento 1 habitacion en Peyia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Peyia, Chipre
Dormitorios 1
Área 55 m²
Este encantador apartamento de una habitación está situado en la zona codiciada de Pegia, Pa…
$199,716
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Área 211 m²
Descripción del objeto: Viewpoint Hills Villa No. 1256 es un moderno estado de la villa de l…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 224 m²
Esta villa es una rara oferta en la costa chipriota, una casa con carácter pronunciado y est…
$1,70M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Este desarrollo costero ofrece una colección de villas independientes de lujo situadas en un…
$1,09M
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Apartamento 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Esta mansión recientemente renovada ofrece una rara combinación de privacidad, vistas panorá…
$4,98M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
El proyecto se encuentra en una colina en uno de los lugares más pintorescos de Pafos. Este …
$1,40M
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Casa 4 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Una magnífica villa de cuatro dormitorios situada en el corazón de la bahía de Coral, perfec…
$2,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
? Villa de lujo en venta en Coral Bay, Paphos Descubre el mejor estilo de vida mediterráneo…
$1,15M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta magnífica villa en el proyecto ofrece una vida lujosa en una de las zonas más pr…
$1,88M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Hermosa casa de 3 dormitorios disponible para la venta en Kamares zona de Pegia, Paphos
$885,349
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