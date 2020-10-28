Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio Chipre
El Royal Bay Resort se encuentra en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes - Kato Paphos a lo largo de la costa, justo en la famosa playa de arena Venus Beach.
Precio: 1,085.000 EUR + IVA
La villa se puede alquilar por 600 EUR por día.
Características de la villa
Diseñado en dos niveles elegantes, la villa presenta una mezcla orgánica de espacios interiores y exteriores.
En la primera planta hay un luminoso salón y un comedor de planta abierta, decorado con grandes ventanales, desde el que se abre un horizonte infinito. En el mismo nivel hay una cocina moderna, aseo de invitados y un dormitorio de invitados bien equipado.
Las puertas correderas conducen a una piscina privada y jardín ajardinado, creando un entorno idílico para la relajación y el entretenimiento junto al mar.
En la planta superior hay dos amplios dormitorios, cada uno con su propio baño y una terraza separada, que ofrece vistas panorámicas al mar y donde se puede disfrutar de amaneceres por la mañana y atardeceres por la noche.
Toda la villa está terminada con materiales de alta calidad, equipados con sistemas de almacenamiento reflexivos y sistemas de aire acondicionado VRV multiplit, que refleja el deseo de calidad, comodidad y lujo restringido.
La infraestructura del complejo:
Hay una amplia gama de instalaciones disponibles para los residentes e invitados del complejo:
¿Por qué elegir este lugar
El complejo tiene una ubicación muy buena:
¿Para quién es esta oferta?
Royal Bay Resort es adecuado para aquellos que buscan:
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