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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Pafos, Chipre
de
$1,24M
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ID: 38182
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/7/26

Localización

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  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio Chipre

El Royal Bay Resort se encuentra en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes - Kato Paphos a lo largo de la costa, justo en la famosa playa de arena Venus Beach.

Precio: 1,085.000 EUR + IVA
La villa se puede alquilar por 600 EUR por día.

Características de la villa

  • Año de construcción: 2025
  • Planificación - 3+1
  • La zona de la villa - 164 m2
  • Superficie de parcela - 326 m2
  • Piscina privada
  • Aparcamiento privado cubierto
  • Vista panorámica del mar
  • Cocina abierta
  • Baños 3 y aseo de invitados
  • Multiplicado sistema de aire acondicionado VRV

Diseñado en dos niveles elegantes, la villa presenta una mezcla orgánica de espacios interiores y exteriores.

En la primera planta hay un luminoso salón y un comedor de planta abierta, decorado con grandes ventanales, desde el que se abre un horizonte infinito. En el mismo nivel hay una cocina moderna, aseo de invitados y un dormitorio de invitados bien equipado.

Las puertas correderas conducen a una piscina privada y jardín ajardinado, creando un entorno idílico para la relajación y el entretenimiento junto al mar.

En la planta superior hay dos amplios dormitorios, cada uno con su propio baño y una terraza separada, que ofrece vistas panorámicas al mar y donde se puede disfrutar de amaneceres por la mañana y atardeceres por la noche.

Toda la villa está terminada con materiales de alta calidad, equipados con sistemas de almacenamiento reflexivos y sistemas de aire acondicionado VRV multiplit, que refleja el deseo de calidad, comodidad y lujo restringido.

La infraestructura del complejo:

Hay una amplia gama de instalaciones disponibles para los residentes e invitados del complejo:

  • Clubhouse con recepción y servicios de conserjería
  • Restaurante y bar
  • Moderno spa y gimnasio
  • Piscina común
  • Playground
  • Jardines de paisaje
  • Seguridad las 24 horas y gestión profesional de la propiedad

¿Por qué elegir este lugar

El complejo tiene una ubicación muy buena:

  • A poca distancia se encuentran supermercados, restaurantes, hoteles, un centro comercial, una escuela internacional, el puerto de Paphos, un castillo medieval y sitios arqueológicos.
  • Una salida conveniente a la playa de Coral Bay y al aeropuerto internacional.
  • Combinación de silencio, privacidad y buena accesibilidad al transporte.

¿Para quién es esta oferta?

Royal Bay Resort es adecuado para aquellos que buscan:

  • estilo de vida de élite junto al mar;
  • la oportunidad de adquirir bienes para la recreación o residencia permanente;
  • Inversiones fiables en bienes raíces costeras premium en Chipre.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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