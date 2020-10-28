Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Villa en el complejo Royal Bay Resort - Paphos Silencio Chipre

El Royal Bay Resort se encuentra en la prestigiosa zona de Tumbas de los Reyes - Kato Paphos a lo largo de la costa, justo en la famosa playa de arena Venus Beach.

Precio: 1,085.000 EUR + IVA

La villa se puede alquilar por 600 EUR por día.

Características de la villa

Año de construcción: 2025

Planificación - 3+1

La zona de la villa - 164 m2

Superficie de parcela - 326 m2

Piscina privada

Aparcamiento privado cubierto

Vista panorámica del mar

Cocina abierta

Baños 3 y aseo de invitados

Multiplicado sistema de aire acondicionado VRV

Diseñado en dos niveles elegantes, la villa presenta una mezcla orgánica de espacios interiores y exteriores.

En la primera planta hay un luminoso salón y un comedor de planta abierta, decorado con grandes ventanales, desde el que se abre un horizonte infinito. En el mismo nivel hay una cocina moderna, aseo de invitados y un dormitorio de invitados bien equipado.

Las puertas correderas conducen a una piscina privada y jardín ajardinado, creando un entorno idílico para la relajación y el entretenimiento junto al mar.



En la planta superior hay dos amplios dormitorios, cada uno con su propio baño y una terraza separada, que ofrece vistas panorámicas al mar y donde se puede disfrutar de amaneceres por la mañana y atardeceres por la noche.

Toda la villa está terminada con materiales de alta calidad, equipados con sistemas de almacenamiento reflexivos y sistemas de aire acondicionado VRV multiplit, que refleja el deseo de calidad, comodidad y lujo restringido.

La infraestructura del complejo:

Hay una amplia gama de instalaciones disponibles para los residentes e invitados del complejo:

Clubhouse con recepción y servicios de conserjería

Restaurante y bar

Moderno spa y gimnasio

Piscina común

Playground

Jardines de paisaje

Seguridad las 24 horas y gestión profesional de la propiedad

¿Por qué elegir este lugar

El complejo tiene una ubicación muy buena:

A poca distancia se encuentran supermercados, restaurantes, hoteles, un centro comercial, una escuela internacional, el puerto de Paphos, un castillo medieval y sitios arqueológicos.

Una salida conveniente a la playa de Coral Bay y al aeropuerto internacional.

Combinación de silencio, privacidad y buena accesibilidad al transporte.

¿Para quién es esta oferta?

Royal Bay Resort es adecuado para aquellos que buscan:

estilo de vida de élite junto al mar;

la oportunidad de adquirir bienes para la recreación o residencia permanente;

Inversiones fiables en bienes raíces costeras premium en Chipre.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.