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Propiedades residenciales en venta en Paralimni, Chipre

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apartamentos
295
casas independientes
237
532 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$807,849
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
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Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$773,227
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$761,686
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$796,308
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$767,456
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Apartamento 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Villa de 3 dormitorios en la zona tranquila de Kapparis, este exclusivo desarrollo ofrece un…
$599,953
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Tu puerta de entrada al idílico estilo de vida Kapparis. Situado en un barrio sereno y codic…
$230,442
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa Vista Mar de lujo en el corazón de Protaras Una mezcla armoniosa de diseño contemporá…
$799,672
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1
Este impresionante apartamento de dos dormitorios en venta en Kapparis es una gran oportunid…
$261,720
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Moderno y tranquilo ático de una habitación en ParalimniDescubra la combinación perfecta de …
$160,609
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Situado en el corazón de Paralimni, este moderno proyecto multifuncional establece un nuevo …
$329,729
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 353 m2 dentro de u…
$741,524
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios está diseñada para proporcionar la combinación def…
$892,338
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$727,386
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Situado en la prestigiosa zona costera de Pernera, este exclusivo complejo de lujo ofrece un…
$617,062
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,52M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Venta de un apartamento bien cuidado en el mercado secundario con una cómoda zona de 90 m2. …
$207,406
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 3
Villa de 3 dormitorios para dos familias, situada en un nuevo complejo de sólo once hermosas…
$548,578
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Número de plantas 2
Esta moderna villa independiente en construcción está idealmente situada en la prestigiosa z…
$678,883
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Hermosa villa con 5 dormitorios, situada en una zona tranquila en Protaras, a pocos minutos …
$1,29M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Amplia villa independiente está en construcción y se encuentra en la prestigiosa zona de Pro…
$1,24M
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Casa 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
El proyecto ofrece la notable mezcla de disfrutar de la privacidad absoluta en alojamientos …
$876,491
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Excelente villa de 3 dormitorios en Paralimni con plena propiedad. Esta villa muy espaciosa …
$460,175
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Este nuevo complejo de villas se encuentra en el complejo costero de Kapparis, una de las zo…
$620,365
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