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Propiedades residenciales en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

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Nicosia
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Nicosia
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Lakatameia
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1 733 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 5 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Una hermosa casa unifamiliar con un enorme y hermoso jardín en Geri. La casa está situada en…
$489,893
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Casa independiente de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta casa unifamiliar con…
$567,950
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Disfrute de la comodidad contemporánea en este apartamento de 2 dormitorios con ducha en sui…
$204,443
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Piso 3/3
Ofrece espacios de vida generosos y una comodidad excepcional, los apartamentos de tres dorm…
$533,529
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
El proyecto moderno se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de la zona de Strovol…
$332,771
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Apartamento 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Un nuevo complejo en Latsia con fácil acceso a la autopista y al centro de la ciudad, cerca …
$271,507
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Casa 5 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 295 m²
Una casa de tres plantas en Aglantzia, Nicosia. La casa en la planta baja tiene una superfic…
$472,186
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Proyecto moderno situado en Lakatamia, Nicosia. El proyecto consta de 12 apartamentos. Carac…
$244,996
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Área 101 m²
El proyecto consta de 2 bloques de apartamentos de estudio, 1 dormitorio y 2 dormitorios y u…
$431,340
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Situado en un tranquilo callejón sin salida en la zona de Strovolos, este elegante ático de …
$384,070
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Proyecto elegante situado en Engomi, Nicosia. 3 Km de la embajada americana y rusa, en un tr…
$588,462
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Número de plantas 2
Apartamento de dos dormitorios – Ideal para una vida familiar moderna Este apartamento de do…
$460,770
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Proyecto moderno situado en una ubicación central en Aglantzia, Nicosia. El proyecto incluye…
$357,619
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Área 97 m²
Moderno apartamento de 2 dormitorios en Zakaki, Limassol, cerca de MyMall y City of Dreams r…
$378,161
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Casa 4 habitaciones en Tseri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tseri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa de 4 dormitorios construidos en 2003 está en venta en Tseri. Consta de 200 metros cuadr…
$413,163
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Apartamento 2 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Una ubicación única que realmente distingue este apartamento, ofreciendo exclusividad y enca…
$283,621
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Introduciendo un nuevo desarrollo residencial impresionante situado en una de las zonas más …
$348,617
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Un proyecto moderno en Engomi, Nicosia. Está situado en una zona tranquila, residencial, cer…
$312,823
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en la primera planta de un pequeño y exclusivo edificio con sólo ocho apartamentos d…
$333,255
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$383,285
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Apartamento 3 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta residencia de lujo de 3 dormitorios, recientemente en construcción, personifica el dise…
$366,344
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Casa 5 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Una hermosa casa unifamiliar en una de las zonas más lujosas de Nicosia, en el distrito de A…
$767,302
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Un proyecto moderno en Strovolos area. Una hermosa zona residencial de Nicosia, con fácil ac…
$291,726
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Un edificio de lujo de última generación que ofrece apartamentos contemporáneos de 2 y 3 dor…
$1,18M
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Nuevo proyecto moderno ubicado en Engomi, Nicosia. El proyecto consta de 3 plantas y 18 apar…
$299,429
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Este hermoso apartamento de 3 dormitorios se puede encontrar en una tranquila zona residenci…
$483,991
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Actualmente dos complejos de apartamentos excepcionales, con 21 apartamentos cada uno, se en…
$257,622
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
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Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
El proyecto moderno está situado en un bonito barrio tranquilo en Aglantzia. El edificio con…
$412,178
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Casa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios Esta casa más grande ofrece 141 m2 de espacio interno y una superficie…
$423,936
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Nicosia, Chipre
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Área 159 m²
El proyecto moderno está situado en una ubicación privilegiada de Nicosia en Acrópolis, en u…
$458,621
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