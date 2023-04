FIRST CLASS HOMES LTD

Durante muchos años, nuestra empresa ha cooperado con éxito con empresas constructoras y bancos líderes en Chipre, con grandes agencias inmobiliarias en Rusia, Inglaterra y otros países, con abogados, arquitectos y diseñadores altamente profesionales y de buena reputación en Chipre y en el extranjero.

Nuestra empresa ( APL Alexander Real Estate Ltd ) también tiene un departamento de bienes raíces que se ocupa de la selección de bienes inmuebles en los mercados primario y secundario en toda la isla (, incluidos los bienes inmuebles comerciales inmuebles: hoteles, oficinas, terrenos, etc. ) y alquileres ( alquileres de verano y alquileres a largo plazo ). Licencia No. 246 / E