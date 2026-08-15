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Propiedades residenciales en venta en Ayia Napa, Chipre

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apartamentos
119
casas independientes
109
228 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 254 m²
Lujosa villa cerca de Ayia Napa y Cabo Greco, a 150 metros del mar. Zona costera pintoresca,…
$3,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 4/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$1,68M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
Villas de 3 dormitorios Esta villa de 3 dormitorios redefine la grandeza y la exclusividad, …
$3,67M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$272,912
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 12
Situado en la Torre Este en el próspero centro comercial de Ayia Napa Marina, este lujoso ap…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$268,345
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,14M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Esta villa tradicional de cuatro dormitorios con espacio exterior masivo, puede ser tanto un…
$708,279
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 418 m²
Villa de lujo exclusiva en Cabo Greco, Ayia Napa. Características clave 4 lujosas habitacio…
$4,79M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 443 m²
Sofisticación junto al mar – Villa de 3 dormitorios en Ayia Napa con vistas panorámicas Ayia…
$2,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Proyecto residencial Premium situado en el corazón de Ayia Napa. El desarrollo consta de sól…
$512,558
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Esta preciosa villa de 3 dormitorios se encuentra enclavada dentro de un pequeño complejo ex…
$480,490
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
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Área 75 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$270,629
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Las villas están situadas en uno de los tramos más hermosos de la costa en Chipre. Los resid…
$6,67M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,33M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 4/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$1,60M
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Área 57 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$171,284
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Una nueva casa en un complejo en Agia Napa, Famagusta. El proyecto consta de 7 casas de lujo…
$673,713
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 76 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$346,507
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Ayia Napa, Chipre
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$7,08M
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$328,523
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Casa 6 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 6 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Descubre privacidad, espacio y belleza incomparables con esta extraordinaria villa ubicada e…
$3,09M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Esta villa de 4 dormitorios frente a la playa ofrece vistas directas y sin obstáculos al mar…
$2,70M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 157 m²
Impresionante villa con 3 dormitorios, situada a una altitud de 104 m sobre el nivel del mar…
$641,147
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 814 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$341,426
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Acogedor apartamento de 1 dormitorio en Ayia Napa. Características clave Moderno complejo c…
$413,163
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 7 553 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$274,054
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 934 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$382,534
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