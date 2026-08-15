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Propiedades residenciales en venta en Larnaca District, Chipre

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Larnaca
1594
Aradippou
690
Oroklini
305
Kiti
165
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Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
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Dormitorios 3
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Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 1
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Área 70 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
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Un moderno apartamento de 2 dormitorios en la planta baja de un desarrollo residencial conte…
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Área 202 m²
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
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Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
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Apartamento 2 habitaciones en Kiti, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kiti, Chipre
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Área 122 m²
Piso 3
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Ático Ático 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Ático Ático 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
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Área 52 m²
Piso 3
Un moderno ático de 1 dormitorio en la planta superior de un desarrollo residencial contempo…
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Apartamento 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
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Un apartamento de 3 dormitorios en el tercer piso de un nuevo desarrollo cerrado en Livadia,…
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
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Casa 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
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Área 149 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en un exclusivo desarrollo cerrado en la…
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Casa 2 habitaciones en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2
Maisonettes residenciales de alto nivel situado en Livadia, La zona más prestigiosa de Larna…
$438,105
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
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Área 115 m²
Piso 1/4
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
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Apartamento 1 habitacion en Aradippou, Chipre
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
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Piso 1/3
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Apartamento 3 habitaciones en Pervolia, Chipre
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Pervolia, Chipre
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Área 89 m²
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Área 106 m²
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Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
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Área 166 m²
Piso 2
Una moderna villa independiente de tres dormitorios dispuesta en dos plantas en la zona cost…
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Apartamento 2 habitaciones
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Área 76 m²
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Área 52 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de 1 dormitorio en el segundo piso de un desarrollo residencial conte…
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Tipos de propiedades en Larnaca District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Garaje
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