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Propiedades residenciales en venta en Limassol Municipality, Chipre

;
Limasol
9
Tserkezoi Municipality
31
5 611 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Limasol, Chipre
TOP TOP
Casa 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Villa de 6 dormitorios en Agios Tychonas Esta villa de seis dormitorios es una declaración d…
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 136 m²
Piso 4/4
Este elegante apartamento, aún no construido, está situado en el corazón de Mesa Geitonia y …
$1,18M
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John Taylor Cyprus
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Este ático se encuentra cerca del centro de Limassol en la zona Papas, una zona residencial …
$2,19M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 1
Limassol Marina - Residencia Nereids. Un apartamento totalmente renovado en planta baja de 3…
$1,96M
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Apartamento 1 habitacion en Limassol District, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limassol District, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/7
Este apartamento de una habitación está diseñado meticulosamente para ofrecer una combinació…
$351,337
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2
Situado en el animado barrio de Kapsalos, este complejo residencial boutique ofrece modernos…
$374,375
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial en la avenida Makarios en la zona de Apostolos Andreas de Li…
$1,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Bonito apartamento de 2 dormitorios en la zona de Limassol, a pocos pasos de la playa. Este…
$455,857
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial Corner en la avenida Makarios en la zona de Apostolos Andrea…
$1,15M
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Dos parcelas comerciales adyacentes en la avenida Agias Fylaxeos en Limassol, se venden junt…
$1,96M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Este encantador apartamento de 2 dormitorios, 1 baño está situado en el segundo piso de un e…
$282,747
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Apartamento 1 habitación en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitación
Limasol, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Situato nel cuore del vivace quartiere Katholiki di Limassol, questo imponente edificio di n…
$346,387
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 259 m²
Ático de 4 dormitorios de lujo con piscina privada en la azotea cerca de la playa de Dasoudi…
$1,52M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
El nuevo desarrollo está situado en un distrito residencial bien establecido con fácil acces…
$488,930
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial en Kapsalos, frente a la avenida Spyrou Kyprianou en Limasso…
$1,38M
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Apartamento 1 habitación en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitación
Limasol, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Este moderno complejo se encuentra en una tranquila zona residencial de Limassol y combina a…
$352,160
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1
Un moderno apartamento de 2 dormitorios en el centro de Limassol, en la zona de Agios Nektar…
$503,658
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Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1
Situado en el animado barrio de Kapsalos, este complejo residencial boutique ofrece apartame…
$247,664
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 80 m²
Piso 2/3
Situato nel cuore del centro di Limassol, questo moderno complesso residenziale coniuga armo…
$564,611
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Apartamento 1 habitación en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitación
Limasol, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Este moderno complejo se encuentra en una tranquila zona residencial de Limassol y combina a…
$323,295
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Los altos niveles de luz, las impresionantes vistas al mar, el espacio abierto, amplio y el …
$3,35M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 6
Este moderno apartamento de dos dormitorios, construido en 2021, se encuentra en el sexto pi…
$1,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Explora un lujoso apartamento frente al mar de 3 dormitorios en venta en Napoli, Limassol, c…
$3,23M
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial Corner junto a la avenida Makariou en la zona de Katholiki d…
$2,31M
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El nuevo desarrollo está situado en un distrito residencial bien establecido con fácil acces…
$254,843
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial en Agia Zoni, Limassol, situada entre las calles Salonikis y…
$2,08M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 6
El complejo difiere de todos los demás, tanto por su excelente ubicación como por sus caract…
$2,37M
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Apartamento 1 habitación en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitación
Limasol, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Este moderno complejo se encuentra en una tranquila zona residencial de Limassol y combina a…
$352,160
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Este moderno complejo se encuentra en una tranquila zona residencial de Limassol y combina a…
$409,891
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Limassol District, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/7
Modern Studio Apartment en Mesa Geitonia, Limassol Este apartamento estudio de diseño inteli…
$334,038
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

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