Chipre es una solución magnífica para aquellos que piensan en mudarse a un país cálido. Para aclarar todos los detalles de la solicitud de un permiso de residencia temporal, uno permanente y la nacionalidad en Chipre, el equipo de REALTING ha hablado con Aleksandr Styranovski, representante de la compañía ARISTO Developers Ltd.

La nacionalidad chipriota: ventajas y condiciones para su obtención

— Aleksandr, nuestra primera pregunta es, ¿por qué Chipre?

— Vivir en este país tiene verdaderamente muchas ventajas: un alto nivel de vida, un gran sistema sanitario, excelentes instituciones de enseñanza tanto públicas como privadas, comunicaciones aéreas regulares con los mayores aeropuertos del mundo, una herencia cultural e histórica interesante. A los turistas les encantan sus hermosas playas de arena, su mar de aguas cristalinas y su sector servicios de primera clase. Los empresarios encontrarán aquí muchas ventajas fiscales, inversiones directas de ciudadanos de la Unión Europea y terceros países, un sistema financiero estable y fiable, además, por supuesto, de la membresía en la ONU, el Consejo Europeo y la OSCE. Por cierto, Chipre es ahora mismo el quinto país más seguro del mundo.

— ¿Cuánto tiempo necesitará un turista que ha llegado por primera vez a Chipre con un visado para obtener el pasaporte de este soleado país? ¿Qué hay que hacer para lograrlo?

— En total el camino desde un visado turístico normal hasta un pasaporte de la Unión Europea dura unos cuantos años. Para la primera visita necesitará un visado normal de turista. Con este visado, podrá pasar en la isla hasta 90 días. Es decir, quien desee obtener un pasaporte tendrá tiempo de informarse sobre todos los pasos jurídicos que hay que dar. Normalmente, el solicitante pide un permiso de residencia temporal, y después, uno permanente; solo al cabo de siete años de vivir en Chipre podrá solicitar la nacionalidad. Podrá obtener mejores condiciones aquella persona que esté dispuesta a invertir sus medios en una propiedad residencial en Chipre. Si tiene disponible la cantidad monetaria necesaria, podrá obtener un pasaporte chipriota bastante más rápido. La inversión es el método más rápido para obtener la nacionalidad chipriota.

¿Cómo se obtiene un permiso de residencia chipriota?

— Empecemos por el permiso de residencia que se necesita en primer lugar. Díganos, por favor, todos los detalles: quién puede obtenerlo, cómo, cuánto tiempo tarda en expedirse y, por supuesto, por qué atrae tanto a los ciudadanos extranjeros.

— Para obtener un permiso de residencia temporal le será de ayuda ingresar a una institución de educación superior del país, recibir una invitación oficial para trabajar en una compañía chipriota, abrir un negocio propio en la isla, demostrar que tiene raíces chipriotas u obtener el estatus de refugiado.

El siguiente paso tras obtener el permiso de residencia temporal será solicitar uno permanente, que le otorgará más derechos y no tendrá fecha de caducidad. De este modo, el permiso de residencia permanente se concede a los extranjeros que comprer una casa o un apartamento por un valor de a partir de 300 mil euros. El solicitante y su familia en este caso pueden optar directamente al permiso de residencia permanente, sin pasar por el temporal.

Antes de entregar los documentos el inversor deberá comprar una propiedad residencial, abrir una cuenta bancaria en Chipre por al menos 50 mil euros y presentar un certificado que confirme que no tiene antecedentes penales. Su inversión inmobiliaria deberá ser de al menos 300 mil euros más IVA. El poseedor de un permiso de residencia temporal deberá visitar la isla al menos una vez cada 24 meses. Por cierto, obtener el permiso permanente puede llevar alrededor de dos meses.

Este documento da derecho a encontrarse en la Unión Europea sin necesidad de visado. Su portador podrá comprar una vivienda con derechos de propiedad y, como ya he dicho, en Chipre hay un sistema fiscal muy ventajoso. Esto quiere decir que el impuesto de propiedades residenciales es igual a cero, y el IVA es reducido (solo un 5%). Tampoco hay que pagar tasas administrativas por traspaso de propiedades residenciales por herencia.

¿Qué hay que hacer para obtener un pasaporte chipriota?

— Hemos cumplido todas las condiciones y obtenido un permiso de residencia permanente. ¿Qué viene después? ¿Cómo y en base a qué se puede obtener un pasaporte de la UE?

— Si el solicitante ha vivido en la República de Chipre más de siete años, no ha incumplido la ley y no ha cometido faltas administrativas, entonces ya tiene base para obtener la nacionalidad chipriota. Pasa esto hay que obtener los certificados correspondientes y dirigirse al departamento de inmigración local. Para aquellos que no quieran esperar tanto hay una forma más eficiente de obtener el pasaporte chipriota: invertir en propiedades residenciales y comerciales del país. Este tipo de inversión le permitirá convertirse en ciudadano de la UE en solo medio año. En este caso funciona un programa especial que le ofrece la nacionalidad a quienes estén dispuestos a invertir sumas significativas en valores del Estado, propiedades residenciales o propiedades comerciales. Todo el proceso, desde la primera visita al departamento de inmigración hasta la obtención del documento, dura alrededor de ocho meses. Para las personas acaudaladas, la inversión en propiedades residenciales es una opción real para solucionar, de forma eficaz y definitiva, la cuestión de los visados de la UE. Los ciudadanos de Chipre sencillamente no necesitan visado para más de 158 países (incluyendo la Unión Europea y Canadá).

Privilegios para los participantes del programa de inversiones

— ¿Quién puede participar en el programa de inversiones? ¿Hay restricciones de edad, nacionalidad o estatus social? ¿Puede obtener un pasaporte de Chipre una persona que no conoce el idioma del país?

— Cualquier persona mayor de edad puede participar en el programa de inversiones del país y obtener un permiso de residencia sin importar su lugar de nacimiento o dónde viva en ese momento. Lo importante es tener los medios financieros necesarios (a partir de dos millones) y pasar una inspección de dichas finanzas.

Este programa es especialmente atractivo para los ciudadanos de la antigua Unión Soviética: en él pueden participar tanto los propios solicitantes como sus familiares, incluyendo a su cónyuge, sus padres y sus hijos e hijas hasta los 28 años de edad. Hay que destacar que ningún otro lugar de Europa ofrece unas condiciones tan buenas. Hoy, entre los miembros de la Unión Europea, solo la República de Chipre y Malta tienen programas de «inversiones a cambio de pasaportes». En estos países el inversor no está obligado a certificar un nivel de la lengua nacional ni hacer donación alguna a los fondos del Estado.

— La verdad es que hay muy pocos requisitos. Pero, aun así, ¿dónde tendrá que destinar sus fondos el inversor para obtener un pasaporte de la UE?

— Hay varias opciones para invertir:

Una casa (o apartamento) residencial con valor de dos millones de euros; Una propiedad no residencial con valor de dos millones de euros + una casa (o apartamento) residencial) con valor de 500 mil euros; Valores del Estado por un valor de 500 mil euros y una casa (o apartamento) residencial con valor de dos millones de euros.

Es importante tener en cuenta que el inversor tendrá prohibido vender las propiedades compradas durante los siguientes tres años. Tras este plazo, el participante del programa será libre de administrar sus bienes como vea conveniente. La única condición es conservar una vivienda propia que tenga un valor de al menos 500 mil euros. Sin embargo, como esta isla tienen un gran flujo de turistas todos los años, alquilar una casa o apartamento siempre será rentable. Invertir en viviendas en este cálido país es una apuesta segura en un futuro brillante.

— Seguro que hay casos en los que a los inversores se les deniega la obtención de la nacionalidad. ¿Puede hablarnos con detalle de los impedimentos que puede haber a la hora de obtener un pasaporte del Estado chipriota?

— Los motivos para que a un inversor se le deniegue un documento de identidad del país pueden ser que haya dado información falsa, que haya tenido problemas con la ley o que haya ocultado el origen de los fondos que ha destinado a sus inversiones.

— Le propongo resumir nuestras conclusiones y hacer una lista de todo lo que puede obtener un nuevo ciudadano chipriota además del propio pasaporte.

— Aquí están las ventajas de invertir en la nacionalidad chipriota:

Todos los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo el derecho a trabajar, estudiar, obtener ayuda médica gratuita, etc.;

Un «visado» permanente para 160 países del mundo (incluyendo los países de la UE y Canada). El pasaporte chipriota está en el top-10 de los más fuertes del planeta;

Ventajas fiscales;

La posibilidad de poner las propiedades adquiridas en alquiler. De este modo, la inversión realizada se amortizará en unos pocos años;

No hay exigencias de idioma;

Chipre reconoce la doble nacionalidad;

Todo el mundo, sin importar su nacionalidad u origen, puede participar en este programa de inversiones.

Foto: Envato