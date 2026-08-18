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Propiedades residenciales en venta en Protaras, Chipre

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apartamentos
89
casas independientes
160
249 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$796,308
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$767,456
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$807,849
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 242 m²
Una moderna villa independiente de tres dormitorios en la zona costera de Pernera, Paralimni…
$773,227
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 2
La villa moderna se encuentra en una prestigiosa zona costera en el corazón de Protaras. La …
$755,172
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 226 m²
Piso 3
Apartamento de 3 dormitorios en la serena ciudad costera de Protaras, este excepcional proye…
$2,80M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$759,359
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2
Venta por proyecto: este moderno apartamento ofrece 130 m2 de espacio habitable, pensado par…
$1,60M
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$2,69M
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
El proyecto se encuentra en la popular zona de Pernera, entre Kapparis y el centro del compl…
$690,572
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
El complejo de playa cosmopolita de Protaras es el anfitrión del último proyecto exclusivo. …
$656,338
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Casa 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Un exclusivo proyecto residencial compuesto por cuatro villas de lujo de 4 habitaciones ubic…
$741,867
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Apartamento 1 habitacion en Paralimni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Paralimni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2
Apartamento totalmente renovado y amueblado de una habitación en la segunda planta del compl…
$232,983
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$744,514
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
En venta un apartamento moderno en construcción, que ofrece 100 metros cuadrados de cómodo e…
$1,68M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$731,953
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Nils Ott Real Estates
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Casa 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Desarrollo residencial boutique situado en una de las zonas costeras más deseables de Protar…
$758,036
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 368 m2 dentro de u…
$744,952
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$736,521
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$1,13M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$747,940
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,44M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Número de plantas 2
Descubra esta lujosa villa de 5 dormitorios situada a solo 500 metros de la playa y una pint…
$880,824
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$742,230
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Excepcional villa independiente de 4 dormitorios, parte de una exclusiva colección frente al…
$2,22M
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