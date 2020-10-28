Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol Silencio Chipre

Olivea Residences es un proyecto boutique que consta de sólo 10 apartamentos modernos situados en la animada zona de Agios Ioannis, Limassol.

Precio: 399.000 EUR + IVA

Este apartamento es elegible para residencia permanente en Chipre Meridional (procedimiento acelerado).

Características del apartamento

Planificación - 2+1

Superficie total: 132 m2

Zona interna - 78 m2

Veranda cubierta - 15 m2

Amplia terraza en la azotea - 39 m2 (posibilidad de instalación de Jacuzzi)

Espacio de estacionamiento y despensa incluidos



Ingresos de alquiler (estimación):

Long-term: €2,450/mo → €29,400/año (~7.3%)

Garantizado (con paquete de muebles): 1.850 €/mes → 22,200 €/año (~5,5%)

Ganancias de capital:

Crecimiento de costos esperado - +20-30% en el momento de la ejecución del proyecto

Precio de posconstrucción proyectado: 520.000 €–550.000€+



Ubicación:

1km a la playa

Dentro de un radio de 1 km a supermercados, cafeterías, escuelas, transporte

A pocos minutos de la Marina de Limassol y del casco antiguo

Acceso conveniente a las principales carreteras de la ciudad y centros de negocios

Agios Ioannis, Limassol es una zona dinámica en el centro de la ciudad, a solo 1 km del mar, cerca de Limassol Marina, Ciudad Vieja, escuelas, universidades, tiendas, cafés y paradas de transporte. Fácil acceso a centros de negocios y carreteras principales.

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