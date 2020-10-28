Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Olivea Residences Limassol Silencio Chipre
Olivea Residences es un proyecto boutique que consta de sólo 10 apartamentos modernos situados en la animada zona de Agios Ioannis, Limassol.
Precio: 399.000 EUR + IVA
Este apartamento es elegible para residencia permanente en Chipre Meridional (procedimiento acelerado).
Características del apartamento
Ingresos de alquiler (estimación):
Ganancias de capital:
Precio de posconstrucción proyectado: 520.000 €–550.000€+
Ubicación:
Agios Ioannis, Limassol es una zona dinámica en el centro de la ciudad, a solo 1 km del mar, cerca de Limassol Marina, Ciudad Vieja, escuelas, universidades, tiendas, cafés y paradas de transporte. Fácil acceso a centros de negocios y carreteras principales.
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