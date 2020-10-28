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Complejo residencial Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr

Limassol District, Chipre
de
$456,465
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ID: 38184
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/7/26

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  • País
    Chipre
  • Barrio
    Limassol District

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Olivea Residences Limassol Silencio Chipre

Olivea Residences es un proyecto boutique que consta de sólo 10 apartamentos modernos situados en la animada zona de Agios Ioannis, Limassol.

Precio: 399.000 EUR + IVA

Este apartamento es elegible para residencia permanente en Chipre Meridional (procedimiento acelerado).

Características del apartamento

  • Planificación - 2+1
  • Superficie total: 132 m2
  • Zona interna - 78 m2
  • Veranda cubierta - 15 m2
  • Amplia terraza en la azotea - 39 m2 (posibilidad de instalación de Jacuzzi)
  • Espacio de estacionamiento y despensa incluidos


Ingresos de alquiler (estimación):

  • Long-term: €2,450/mo → €29,400/año (~7.3%)
  • Garantizado (con paquete de muebles): 1.850 €/mes → 22,200 €/año (~5,5%)

Ganancias de capital:

  • Crecimiento de costos esperado - +20-30% en el momento de la ejecución del proyecto

Precio de posconstrucción proyectado: 520.000 €–550.000€+

Ubicación:

  • 1km a la playa
  • Dentro de un radio de 1 km a supermercados, cafeterías, escuelas, transporte
  • A pocos minutos de la Marina de Limassol y del casco antiguo
  • Acceso conveniente a las principales carreteras de la ciudad y centros de negocios

Agios Ioannis, Limassol es una zona dinámica en el centro de la ciudad, a solo 1 km del mar, cerca de Limassol Marina, Ciudad Vieja, escuelas, universidades, tiendas, cafés y paradas de transporte. Fácil acceso a centros de negocios y carreteras principales.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.

Localización en el mapa

Limassol District, Chipre
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Limassol District, Chipre
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