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Propiedades residenciales en venta en Polis, Chipre

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apartamentos
12
casas independientes
28
40 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 354 m²
Villa frente a la playa en venta en Latchi – Prime Ubicación cerca de Latchi Marina Una rar…
$1,80M
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Área 142 m²
Descripción del objeto: Argaka Village 6 Villa No.2 es una villa de 4 dormitorios en venta e…
$577,798
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Una magnífica villa de tres dormitorios con sólo unos minutos a pie de la playa privada de a…
$649,256
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Casa 4 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Una magnífica villa de cuatro dormitorios con sólo unos minutos a pie de la playa privada de…
$3,90M
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un nuevo y encantador complejo de apartamentos de dos dormitorios, situado en el popular pue…
$282,349
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 25 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$615,480
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Venta Apartamento de 2 dormitorios en primera planta en Excelente ubicación. A poca distanci…
$281,260
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Casa 2 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
$214,128
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 200 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 24 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$615,480
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Villas de 3 dormitorios – Espacio refinado por el mar Diseñado para familias más grandes o a…
$954,894
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Casa 4 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
OFFER UNTIL END AUGUST 2026 Sin IVA Las villas más prestigiosas y serenas frente al mar en …
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Villa de tres dormitorios ubicada en Polis Chrysochous. La casa consta de salón / comedor, a…
$698,127
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Una magnífica villa de tres dormitorios con sólo unos minutos a pie de la playa privada de a…
$767,302
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Una magnífica villa de tres dormitorios con sólo unos minutos a pie de la playa privada de a…
$649,256
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Villas en venta en Polis chrysochou area Paphos distrito con vistas al mar sin obstáculos. C…
$636,270
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927,619
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamento Contemporáneo Viviendo en un entorno costero – Polis Chrysochous (Prodromi) Sit…
$278,482
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamento de dos dormitorios con piscina comunitaria, primera planta (2 plantas), parking …
$190,979
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Un nuevo y encantador complejo de apartamentos de dos dormitorios, situado en el popular pue…
$278,929
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Moderna villa mediterránea con piscina y techo jardín – Polis, Paphos Esta villa bellamente…
$538,213
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Apartamento 2 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Este apartamento de 2 dormitorios en Prodromi ofrece vida costera contemporánea en una ubica…
$281,896
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Villa de 4 dormitorios – Espacio refinado, privacidad y confort mediterráneo Esta espaciosa …
$585,668
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Villa en Polis, Chipre
Villa
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Área 202 m²
Descripción del objeto: Agnades Village, Villa No. 26 es una hermosa campiña costera de 3 do…
$615,480
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villas en venta en Polis chrysochou area Paphos distrito con vistas al mar sin obstáculos. C…
$762,580
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Apartamento en Polis, Chipre
Apartamento
Polis, Chipre
Esta parcela se encuentra en Polis Chrysochous, distrito de Paphos, a solo 250m de la zona t…
$193,590
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927,619
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Casa 5 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 5 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 477 m²
Villa de cinco dormitorios – El Pinnacle of Seafront Prestige Las villas de cinco dormitorio…
$2,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Situado en el tranquilo pueblo de Argaka, cerca de Polis, estas ocho villas frente al mar of…
$634,343
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Casa 3 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Un extraordinario desarrollo de 28 villas diseñadas para armonizar y mejorar el estilo de vi…
$933,472
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