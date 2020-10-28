Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite House Larnaca ← Chipre

Aphrodite House no es sólo un complejo residencial, sino una nueva filosofía de vida en la que la modernidad, comodidad y privacidad crean un espacio único para aquellos que valoran el estilo, la innovación y la calidad.

El proyecto promete convertirse en la nueva joya de Larnaca y uno de los complejos más interesantes de la isla.

Infraestructura del complejo: aparcamiento subterráneo, piscina, gimnasio y spa, zonas verdes.

Precio: de 269.000 EUR a 439.000 EUR

Estos apartamentos tienen derecho a la residencia permanente en Chipre meridional (procedimiento acelerado).

Características de los apartamentos:

Planificación 2+1

Superficie total: 100 m2 - 131 m2

Superficie interna: 80 m2

Balcón: 20 m2

Terraza en la azotea: 22 m2 - 31 m1

2 dormitorios

2 baños

Aparcamiento

Equipamiento de apartamentos:

Aire acondicionado

Cocinas y armarios empotrados

Mobiliario italiano en el estilo del minimalismo escandinavo

Techos decorativos suspendidos con un número mínimo de lámparas

Calentadores eléctricos para duchas y baños

Ventana de piso a techo

A poca distancia del edificio hay escuelas, jardines de infancia, supermercados, tiendas, centros educativos e instituciones médicas.



Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.