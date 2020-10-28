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Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Larnaca, Chipre
de
$340,919
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ID: 38183
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/7/26

Localización

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  • País
    Chipre
  • Barrio
    Larnaca District
  • Ciudad
    Larnaca

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

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Aphrodite House Larnaca ← Chipre

Aphrodite House no es sólo un complejo residencial, sino una nueva filosofía de vida en la que la modernidad, comodidad y privacidad crean un espacio único para aquellos que valoran el estilo, la innovación y la calidad.

El proyecto promete convertirse en la nueva joya de Larnaca y uno de los complejos más interesantes de la isla.

Infraestructura del complejo: aparcamiento subterráneo, piscina, gimnasio y spa, zonas verdes.

Precio: de 269.000 EUR a 439.000 EUR

Estos apartamentos tienen derecho a la residencia permanente en Chipre meridional (procedimiento acelerado).

Características de los apartamentos:

  • Planificación 2+1
  • Superficie total: 100 m2 - 131 m2
  • Superficie interna: 80 m2
  • Balcón: 20 m2
  • Terraza en la azotea: 22 m2 - 31 m1
  • 2 dormitorios
  • 2 baños
  • Aparcamiento

Equipamiento de apartamentos:

  • Aire acondicionado
  • Cocinas y armarios empotrados
  • Mobiliario italiano en el estilo del minimalismo escandinavo
  • Techos decorativos suspendidos con un número mínimo de lámparas
  • Calentadores eléctricos para duchas y baños
  • Ventana de piso a techo

A poca distancia del edificio hay escuelas, jardines de infancia, supermercados, tiendas, centros educativos e instituciones médicas.

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.

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Larnaca, Chipre
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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Larnaca, Chipre
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