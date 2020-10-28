Complejo residencial Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Aphrodite House Larnaca ← Chipre
Aphrodite House no es sólo un complejo residencial, sino una nueva filosofía de vida en la que la modernidad, comodidad y privacidad crean un espacio único para aquellos que valoran el estilo, la innovación y la calidad.
El proyecto promete convertirse en la nueva joya de Larnaca y uno de los complejos más interesantes de la isla.
Infraestructura del complejo: aparcamiento subterráneo, piscina, gimnasio y spa, zonas verdes.
Precio: de 269.000 EUR a 439.000 EUR
Estos apartamentos tienen derecho a la residencia permanente en Chipre meridional (procedimiento acelerado).
Características de los apartamentos:
Equipamiento de apartamentos:
A poca distancia del edificio hay escuelas, jardines de infancia, supermercados, tiendas, centros educativos e instituciones médicas.
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