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Terreno y parcelas en venta en Albania

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335 propiedades total found
Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 20 002 m²
$323
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 7 920 m²
$323,139
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 6 442 m²
$46
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 6 000 m²
$242,355
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 1 570 m²
$75,015
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 12 328 m²
$256
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 6 700 m²
$288,517
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 1 665 m²
$167
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 5 000 m²
El terreno está situado en la zona de Xhafzotaj, Durres cerca de la carretera principal en A…
$173,110
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AFS Real Estate Management
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 16 000 m²
$1,48M
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 500 m²
$80,785
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Parcela en Golem, Albania
Parcela
Golem, Albania
Área 2 000 m²
$5,77M
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 1 000 m²
$9,23M
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 1 200 m²
La tierra se encuentra en la zona de Shkozet, a sólo 250 metros de la carretera principal, e…
$149,750
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AFS Real Estate Management
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 2 400 m²
$166
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 500 m²
$184,651
VAT
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 2 950 m²
La parcela se encuentra en la zona de Koder Arapaj y muy cerca de la carretera principal. Ti…
$289,027
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Parcela en Nikel, Albania
Parcela
Nikel, Albania
Área 2 260 m²
Terrenos en venta: Rinas ) Excelentes oportunidades de inversión cerca del Aeropuerto Intern…
$288,938
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Parcela en Kavaja, Albania
Parcela
Kavaja, Albania
Área 410 m²
$28,852
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 580 m²
La propiedad se encuentra en la zona de Arapaj y muy cerca de la carretera principal. Tiene …
$74,890
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 1 500 m²
La tierra está situada detrás de la universidad turca en Shkozet. Tiene 1500 m2 según el cer…
$155,540
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Parcela en Kolonje, Albania
Parcela
Kolonje, Albania
Área 40 000 m²
Se ofrece una parcela única con una superficie de 40'000 m2 a la venta, situada cerca de uno…
$2,84M
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 5 800 m²
Tiene una vista maravillosa del mar en Shkemb te Kavajes. La propiedad tiene 5800 m2 de área…
$575,601
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Parcela en Radhime, Albania
Parcela
Radhime, Albania
Terreno costero en venta en Radhime, Vlorë, Albania. Ubicado en la codiciada zona de Radhima…
$226,042
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Parcela en Kavaja, Albania
Parcela
Kavaja, Albania
Área 2 000 m²
La tierra está situada en el lado de la carretera Kavaje-Rrogozhine, justo después de la sob…
$117,278
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 90 m²
La tierra está situada en primera línea con el mar en la zona costera de la playa de Durres.…
$351,820
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Parcela en Bashkia Durres, Albania
Parcela
Bashkia Durres, Albania
Área 11 000 m²
La tierra se encuentra en Spitalle y tiene buen acceso a la carretera. La superficie total e…
$388,534
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AFS Real Estate Management
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Parcela en Petrele, Albania
Parcela
Petrele, Albania
Área 3 000 m²
For sale, Land, Mullet, Tirana. Land information: • Area 3000 m2. • Direct access to the roa…
$442,589
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Parcela en Bashkia Vlore, Albania
Parcela
Bashkia Vlore, Albania
Área 50 000 m²
Terreno industrial en venta con una superficie de 50.000 m2, situado a la entrada de la ciud…
$8,07M
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NEXT REAL ESTATE
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Parcela en Ishem, Albania
Parcela
Ishem, Albania
Área 11 208 m²
Terreno en venta en Cape Rodon.La tierra tiene una superficie de 11208m2.Está situado en una…
$906,848
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