  2. Albania
  3. Shkodër Municipality
  4. Complejo residencial GATE OF SHKODRA

Complejo residencial GATE OF SHKODRA

Shkoder Municipality, Albania
$118,046
$1,771/m²
Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Northern Albania
  • Barrio
    Condado de Shkodër
  • Ciudad
    Shkodër Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

English English

Gate of Shkodra es un desarrollo residencial contemporáneo situado estratégicamente a la entrada de Shkodra, uno de los centros culturales y económicos más importantes de Albania. Diseñado para satisfacer los niveles de vida internacionales, el proyecto ofrece una atractiva combinación de viviendas modernas, accesibilidad y potencial de inversión a largo plazo.

Shkodra es ampliamente considerado como la capital cultural del norte de Albania, conocida por su rica historia, carácter europeo, y proximidad a atracciones naturales clave como el lago Shkodra, los Alpes albaneses y la costa adriática. La ciudad se beneficia de una economía local estable, una fuerte demanda interna de vivienda y un creciente interés de visitantes internacionales y residentes que buscan auténticos destinos de estilo de vida más allá del turismo masivo.

Las residencias de Gate of Shkodra cuentan con diseños bien planificados, espacios de vida generosos y grandes ventanales, garantizando luz natural, comodidad y funcionalidad. Los altos estándares de construcción y las áreas comunes cuidadosamente diseñadas crean un entorno de vida seguro y bien organizado, apelando tanto a los usuarios finales como a los inquilinos.

Desde la perspectiva de un inversor, Gate of Shkodra representa una sólida y resiliente oportunidad inmobiliaria, apoyada por:

  • creciente demanda de unidades residenciales modernas,

  • suministro limitado de nuevos desarrollos basados en normas contemporáneas,

  • precios competitivos de propiedad en comparación con los mercados costeros y de capital,

  • y un fuerte potencial para la apreciación del capital a largo plazo y los ingresos de alquiler.

Excelente conectividad vial garantiza un acceso rápido al centro de la ciudad de Shkodra, rutas de transporte regionales y corredores transfronterizos con Montenegro, mejorando aún más el valor estratégico del proyecto.

Gate of Shkodra ofrece a los inversores internacionales una rara oportunidad para entrar en un mercado europeo emergente a través de un activo residencial estable y bien posicionado en una ciudad con relevancia cultural y económica duradera.

Localización en el mapa

Shkoder Municipality, Albania
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones