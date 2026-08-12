Apartamentos de varios niveles en venta en Albania

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
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Dormitorios 1
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Área 50 m²
Número de plantas 5
🏖 Complejo residencial en Golem - a sólo 300 m del mar📍 UbicaciónEl complejo se encuentra en…
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
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Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
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Área 54 m²
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Golem, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
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$61,718
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Golem, Albania
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Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
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$59,045
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Área 42 m²
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Dhermi, Albania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/2
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 183 m²
Piso 4
Duplex for Sale in the Center of Durrës 💶 Price: €330,000 📐 Gross area: 183 m² 📦 Net ar…
$384,301
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Golem, Albania
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
$153,971
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gryke lume, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gryke lume, Albania
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Golem, Albania
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1
🏡🏖️ 3 1+1 APARTMENTS FOR SALE IN LUNGOMARE, NEAR HANNOVER, VLORA. 📍 AREA AND LOCATION Th…
$496,408
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Golem, Albania
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$88,829
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Apartamentos multinivel 1 habitación en Kashar, Albania
Apartamentos multinivel 1 habitación
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
FOR SALE: Two Modern Loft Apartments – Ardenes Area, TiranaSuperficie neta: 101,8 m2Dos eleg…
$145,731
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Golem, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 6
🏖️ Apartamento en Vizion Residence — Golem¿Busca un apartamento costero para uso personal, i…
$64,159
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Duplex de dos plantas con vistas directas al mar! Apartamento 2+1 con nueva renovación y mue…
$283,959
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CACTUS | Real Estate
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Apartamentos multinivel 7 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamentos multinivel 7 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Piso 1
🔑🏡 2 LUXURY APARTMENTS FOR SALE NEAR CAFFE MOTTA EN TRANSBALKANIKE, VLORA📍 Los apartamentos …
$708,410
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
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Apartamentos multinivel 13 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamentos multinivel 13 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 13
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 522 m²
Número de plantas 3
🔑 3-STORY BUILDING FOR SALE NEAR VLORA CITY CENTER — IDEAL INVESTMENT OPPORTUNITY.🏘 El edifi…
$584,504
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