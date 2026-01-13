Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Restaurante, cafetería

Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Albania

Tirana
3
Central Albania
7
Tirana Municipality
7
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Restaurante, cafetería 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 8
Los locales están situados en la planta baja de un nuevo edificio a la entrada de Rr Rrapo H…
$875
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 195 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,333
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 46 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 46 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 10
Bar / unidad en alquiler en la conocida zona de la Comuna de París en Tirana.• Superficie ne…
$991
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 55 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 55 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1
La planta se encuentra en una de las zonas más populares de la ciudad de Durres, un poco de …
$588
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Restaurante, cafetería 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 195 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Restaurante, cafetería 54 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 54 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 54 m²
Piso 3/4
Commercial premises for rent with in a Business center. it can be used as a shop, bar restau…
$1,560
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Restaurante, cafetería 157 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 157 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 157 m²
Piso 1
El bar-restaurante junto con la actividad se encuentra en el centro de Tirana, cerca del gim…
$2,341
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Restaurante, cafetería 46 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 46 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir