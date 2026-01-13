Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Albania

Tirana
9
Central Albania
9
Tirana Municipality
9
Tienda Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Tienda 121 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Número de plantas 6
Se lo damos a Comercial Cares junto a Bryli, en Jean Dark Boulevard. Este entorno comercial …
$1,283
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
Una tienda moderna con una superficie total de 266 m2 se alquila, funcionalmente dividida:• …
$5,832
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 63 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$700
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 10
La tienda está situada por la carretera secundaria, en la planta baja de un nuevo edificio. …
$700
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 121 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Número de plantas 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
✅ Precio: 35.000 Leke/Month✅ Ubicación: Kinostudio, TiranaTienda para alquilar en una excele…
$363
por mes
Dejar una solicitud
Tienda 63 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Tienda 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir