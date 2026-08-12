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Tiendas en venta en Albania

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16 propiedades total found
Tienda 100 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 100 m²
El entorno comercial se vende a 100 m2 en el Gjulesha Migrants, en una de las zonas más frec…
$823,558
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Tienda 72 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 9
For sale, Business premises, Ferit Xhajko Street, Tirana. The clinic is newly invested with …
$180,530
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Tienda 293 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 293 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 293 m²
Piso 1/5
We are selling a shop on the 0th floor in Tufina, opposite Profarma, Teki Selenica Street. …
$267,883
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TekceTekce
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Área 94 m²
SERVICIO AREA 06 Silencioso📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 84,54 m2🔹 Superfi…
Precio en demanda
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Tienda En Venta En Main Boulevard Vlora Albania en Bashkia Vlore, Albania
Tienda En Venta En Main Boulevard Vlora Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 43 m²
Número de plantas 2
Local comercial en venta en Vlora, Albania. Ideal para emprendedores o inversores que buscan…
$132,508
VAT
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Albania Property Group
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Tienda 130 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Se ofrece para la venta de ambiente de negocios en uno de los lugares más buscados de Tirana…
$1,49M
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Tienda 121 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Número de plantas 6
Shesim Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje siperfaqe p…
$262,059
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SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Área 216 m²
PREMISAS DE SERVICIO 01 TENIDO FLOOR 0📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 194.20…
Precio en demanda
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Tienda 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 11
Se ofrece una tienda a la venta en una de las zonas más deseadas de París cerca del Centro d…
$251,643
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Tienda 65 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 65 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 65 m²
Listo para trabajar – completo y funcional!¡Una oportunidad única de inversión en un sector …
$93,399
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Tienda 102 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$757,060
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SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Área 66 m²
Número de plantas 1
PREMISAS DE SERVICIO 09 TENIDO FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 59.48 …
Precio en demanda
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Tienda 126 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 1/10
Commercial premises for sale (shop) behind Region No. 4, on Aleksandër Moisiu Street. The s…
$483,517
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Tienda 45 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 45 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 5
Commercial space for sale in one of the most elite and busiest areas of Tirana – Vaso Pasha …
$580,605
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Tienda 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Tienda 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 9
A modern commercial unit is offered for sale, strategically positioned on a corner with visi…
$326,118
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AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP en Shkoder Municipality, Albania
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Shkoder Municipality, Albania
Área 800 m²
Número de plantas 1
EKSKLUZIVITY OF B99 GROUPUn ambiente de negocios exclusivo, situado en el corazón de la ciud…
Precio en demanda
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