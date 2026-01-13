  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Albania

Tirana
2
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Residencia Vizion 2
Golem, Albania
de
$52,441
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Vizion 2 Residence — Apartamentos modernos cerca del mar en Golem, Durres Vizion 2 es la segunda fase de un gran complejo residencial desarrollado por un promotor fiable, ubicado en Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), a solo 300 metros del mar. El proyecto es ideal tanto para inversió…
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
TekceTekce
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Edificio de apartamentos Hestia
Golem, Albania
de
$48,945
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Distancia al mar — aproximadamente 400 metros Hestia Residence es un complejo residencial moderno desarrollado por un promotor fiable, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Golem. Todos los permisos de construcción han sido obtenidos y to…
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
661,640
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Residencia Tiktaalik
Golem, Albania
de
$86,638
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 50–240 m²
62 objetos inmobiliarios 62
Complejo residencial de clase business a solo 150 metros del mar Tiktaalik Residence es un complejo moderno ubicado en la zona premium de Qerret. Diseñado por un arquitecto italiano y construido por la empresa confiable ERGI. 📍 Ubicación Qerret — Durrës, Albania 150 me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.8 – 80.7
87,128 – 141,189
Apartamentos 2 habitaciones
106.8 – 239.6
180,209 – 324,804
Estudio
57.3
86,883
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Mostrar todo Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$1,396
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Una residencia multifuncional con 18 años de habitación, 2 hoteles y 1 piscina a sólo 450 metros del Mar Adriático hace este proyecto muy solicitado para la inversión. Tiene varios tipos, incluyendo estudios, 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos, así como villas
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
97,683 – 113,137
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
133,526
Dúplex
59.0
98,121
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Mostrar todo Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$361,573
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa exclusiva en venta en "Orange Privè Rezidence" en el corazón de Spille, a 600 m del mar 📍 A sólo 600 metros del mar en la zona conocida como Orange Street le ofrecemos una residencia privada con 6 villas ubicadas en medio de la naturaleza y vegetación rodeada de olivos, pintorescas col…
Agencia
Iguana Imobiliare
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Edificio de apartamentos Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
de
$292,787
Número de plantas 38
Agencia
Lux-Albania Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Edificio de apartamentos HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
de
$382,065
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Mostrar todo Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
de
$84,358
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 54–137 m²
44 objetos inmobiliarios 44
Dragoti Residence on kaasaegne, premium-klassi elamukompleks Golemi südames, vaid 400 meetri kaugusel merest. Projekt ühendab elegantse arhitektuuri, kvaliteetse ehituse ja funktsionaalsed planeeringud. 🌿 Arhitektuur 7 maapealset korrust + 2 maa-alust parkimiskorrust Pano…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
54.1 – 70.6
82,031 – 107,049
Apartamentos 2 habitaciones
89.2 – 137.3
135,252 – 208,185
Apartamentos 3 habitaciones
113.2
171,642
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Mostrar todo Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
de
$186,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Mostrar todo Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Bashkia Durres, Albania
de
$106,033
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
Área 61–135 m²
28 objetos inmobiliarios 28
West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.6 – 105.9
106,040 – 185,295
Apartamentos 2 habitaciones
97.2 – 111.0
170,091 – 195,082
Apartamentos 3 habitaciones
134.6
235,402
Agencia
Century 21 Eon
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Mostrar todo Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
de
$203,645
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 44–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Apartamento en venta en SQUARE VILLAGE con una superficie total de 152,72 m2Veranda área 54.56 m2El Drymades Village Holiday Resort está situado en Drymades Beach y cuenta con una serie de patios adosados enmarcados por arquitectura que tejen el proyecto en una sensación de pueblo cohesivo.S…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0 – 128.0
181,078 – 462,056
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
314,919
Dúplex
91.0
373,704
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Edificio de apartamentos Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
de
$183,209
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Irea Property se complace en ofrecer este hermoso apartamento con veeanda situado a pocos metros de la playa en la mejor zona de la ciudad.El Apartnent está situado en el cuarto piso de una nueva residencia en la zona que ofrece excelentes instalaciones in situ para la familia, desde instala…
Agencia
Irea Property
Dejar una solicitud
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Mostrar todo Residencia Palm Paradise
Residencia Palm Paradise
Golem, Albania
de
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 47–85 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Bienvenido a Palm Paradise, un complejo residencial excepcional diseñado para la vida moderna. Ubicado en un entorno sereno, nuestra comunidad ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad y conveniencia. Espaciosas estancias: Nuestros apartamentos cuentan con diseños abiertos con gran…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.5 – 71.8
69,982 – 116,637
Apartamentos 2 habitaciones
76.5 – 84.8
115,995 – 118,689
Agencia
Optimum Property
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Optimum Property
Idiomas hablados
English, Español
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Residencia Liburna
Golem, Albania
de
$1,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Agencia
Optimum Property
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Optimum Property
Idiomas hablados
English, Español
En el mapa
Realting.com
Ir