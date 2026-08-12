Negocio en venta en venta en Albania

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Negocio en Venta en Albania

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9 propiedades total found
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 en Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP for SALE – ¡Muy buena oportunidad de entrada! 🚤💰 PRINCIPALES: 250.000 euros🔥 …
$217,087
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🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
🆕💅🏻 PARA LA ACTIVIDAD DE CENTRO AESTHETICA EN LA ESCUELA "JANI MINGA", VLORA💄 Este negocio e…
$9,364
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DES Real Estate
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Negocio listo 500 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 500 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
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TekceTekce
Negocio listo 41 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 41 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/5
Espacio de negocios en venta con una superficie neta de 41m2.Situado en la planta baja de un…
$145,796
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Investment Realty Group
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Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës en Bashkia Durres, Albania
Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës
Bashkia Durres, Albania
Área 130 m²
💶 Precio: 360.000 €📐 Área de certificado: 130 m2📐 Superficie neta: 114 m2🛏 Dormitorios: 3 (u…
$419,445
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Century 21 Eon
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Negocio listo 90 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
Se ofrece un negocio estético totalmente equipado y operativo a la venta, situado en una de …
$34,941
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Negocio listo 278 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 278 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 278 m²
Piso 1/5
Un espacio moderno que combina elegancia, funcionalidad y alto rendimiento. Ideal para inver…
$611,788
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Investment Realty Group
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🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA💄 Este negocio es ideal par…
$3,990
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☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School en Bashkia Vlore, Albania
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA📍 Near Industrial School💶 Precio de venta: 10,00…
$11,689
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