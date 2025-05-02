  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Tirana centr

Tirana Municipality, Albania
$292,787
$2,928/m²
5
ID: 32937
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/12/25

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Tirana Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    38

Localización en el mapa

Tirana Municipality, Albania
Educación
Cuidado de la salud

Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones