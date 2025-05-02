Piso en edificio nuevo Bonita Luxury Residence

Apartamento en venta en Bonita Luxury Residence, un moderno proyecto que combina calidad, confort y un estilo de vida contemporáneo.

El apartamento tiene una superficie total de 66.8 m2 y está funcionalmente organizado en 1+1, incluyendo una sala de estar con cocina, un dormitorio, un baño y un balcón, que ofrece espacio adicional para la relajación.

Se encuentra en una zona en desarrollo, lo que lo convierte en una oportunidad ideal tanto para la vida como para la inversión. El proyecto se caracteriza por altos estándares de construcción y arquitectura moderna.

No pierda la oportunidad de invertir en una propiedad con alto potencial en una residencia de calidad!