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Piso en edificio nuevo Bonita Luxury Residence

Golem, Albania
de
$111,920
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$1,669/m²
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ID: 35092
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/4/26

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

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Apartamento en venta en Bonita Luxury Residence, un moderno proyecto que combina calidad, confort y un estilo de vida contemporáneo.

El apartamento tiene una superficie total de 66.8 m2 y está funcionalmente organizado en 1+1, incluyendo una sala de estar con cocina, un dormitorio, un baño y un balcón, que ofrece espacio adicional para la relajación.

Se encuentra en una zona en desarrollo, lo que lo convierte en una oportunidad ideal tanto para la vida como para la inversión. El proyecto se caracteriza por altos estándares de construcción y arquitectura moderna.

No pierda la oportunidad de invertir en una propiedad con alto potencial en una residencia de calidad!

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