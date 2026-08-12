Áticos en Venta Albania

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Bashkia Durres
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57 propiedades total found
Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 FOR SALE – SPACIOUS PENTHOUSE ANTE FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zo…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Ático Ático 3 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Un gran apartamento de 3+1 está en venta en Plazh zona de la ciudad de Durres. Este es un át…
$224,275
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Ático Ático 5 habitaciones en Fan, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 253 m²
Piso 7/7
El apartamento está situado en la séptima planta residencial, con una superficie neta de 142…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJINEl apartamento está situado en la déci…
Precio en demanda
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 PENTHOUSE FOR SALE – FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zonas más buscad…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$184,242
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 6
La villa se encuentra en una de las Residencias Elite en Lalzi Bay, que ofrece comodidad, se…
$236,093
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Future Home Invest
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 264 m²
Piso 6/6
Apartamento de lujo con vistas al mar en venta en la zona de Old Beach, Vlore, Riviera Alban…
$778,463
VAT
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Albania Property Group
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Ático Ático 4 habitaciones en Golem, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Piso 5
En venta un magnífico 3+1 ático a 50 metros del mar en una hermosa zona recreativa con cedro…
$291,040
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CACTUS | Real Estate
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Ático Ático 6 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 5/5
Algunas personas pasan toda su vida buscando un lugar tan tranquilo que todavía se encuentra…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
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Ático Ático 5 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Ático Ático 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 6/6
Ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Este maravilloso ático con vistas al mar…
$299,327
VAT
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Albania Property Group
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 12/12
Inversión inmobiliaria: Ático de lujo con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. ¿Busca u…
$668,496
VAT
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Albania Property Group
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 6/6
Imagina bajar de la arena cálida directamente a tu santuario privado… en menos de un minuto.…
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 4/4
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE with AMAZING SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!ático de lujo en venta con…
$490,151
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Century 21 Marina
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Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 7/7
Ático con vistas al mar en venta en Vlorë, Albania. Si busca la casa de sus sueños, una esca…
$692,288
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 10
2+1 Apartamento con vistas al mar en venta en Vollga, Durrës💰 Precio: 450.000 €📍 Ubicación: …
$535,582
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Century 21 Eon
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Ático Ático 5 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJIN El apartamento está situado en la déc…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 4 habitaciones en Golem, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Piso 5/5
Se vende un magnífico ático 3+1 a 50 metros del mar en una preciosa zona recreativa con cedr…
$269,739
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Ático Ático 4 habitaciones en Gjashte, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
✅ Precio: 260.000 Euro (negociable)✅ Ubicación: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Superficie: …
$299,992
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Ático Ático 11 habitaciones en Golem, Albania
Ático Ático 11 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 694 m²
Piso 5/6
PENTHOUSE DUPLEX FOR SALE FIRST LINE BY THE SEA Ático lujoso 5+1+5 con Verandas, Qerret En u…
$1,08M
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$320,687
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Ático Ático 4 habitaciones en Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 209 m²
Piso 7/7
En una de las residencias más prestigiosas y populares de Tirana, cerca del Parque del Lago …
$1,37M
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Investment Realty Group
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Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Le presentamos el nuevo proyecto en la zona de Orikum, Las Terrazas Verdant. Un moderno proy…
$405,668
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 6/6
En venta es un ático con vistas al mar en el mismo centro de la zona de Plazh sólo 100 neter…
$319,573
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 4/4
Nuevo ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Vlora, con su innegable belleza y …
$763,651
VAT
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Albania Property Group
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Ático Ático 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 4/4
PARA LA VENTA: 3+1+2 APARTAMENTO DE LAKE VIEW – Farka Area, TiranaSituado en una de las zona…
$473,048
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Ático Ático 2 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Piso 5/5
Ubicación:El apartamento está situado en la calle Butrint, una de las zonas más favoritas de…
$583,942
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 5/5
Ático de lujo con vistas al mar en venta en Vlora, Albania - Propiedad de inversión. Perfect…
$450,361
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