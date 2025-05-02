  1. Realting.com
Complejo residencial VM Hills Residence

Golem, Albania
de
$73,072
de
$1,413/m²
;
17
ID: 33935
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Reserva de apartamento por sólo 500 € en un nuevo proyecto exclusivamente con nosotros! Le presentamos un excepcional proyecto residencial VM Hills Residence en Golem – Albania, situado en una colina con vistas al mar, a solo 10 minutos a pie de la playa. La ubicación ofrece una combinación ideal de un ambiente tranquilo y servicios cívicos completos en las inmediaciones: restaurantes, cafés, tiendas y servicios. Apartamentos con la posibilidad de pagos de instalación! La agencia inmobiliaria que soy Albania ofrece este proyecto exclusivamente. El proyecto está diseñado con un énfasis en la arquitectura moderna, el aire y mucha luz natural. Cada apartamento tiene un balcón o terraza, con la mayoría de las unidades que ofrecen hermosas vistas al mar y la vegetación circundante. El menú incluye: – estudios – 1+1 apartamentos – 2+1 apartamentos – exclusivos áticos Los apartamentos se entregarán en condiciones estándar, listos para ser amueblados según sus deseos - ideal como una casa de vacaciones familiar o como una inversión a largo plazo. Los residentes tendrán acceso a: – piscina al aire libre con sección climatizada – centro de fitness – sala común – garaje subterráneo – mazmorras sótano – áreas comunes renovadas Fecha de finalización estimada: final de 2027. Lista de precios: Apartamentos: 1.200 € / m2 Espacio de estacionamiento: 12.000 € calabozo de base: 8.000 € Las reservas son actualmente posibles por tan solo 500 €. Plan de pago: 20% después de firmar el contrato con el notario 20% dentro de 5 meses desde la primera entrega 20% dentro de 5 meses de la segunda entrega 20% dentro de 5 meses desde la tercera entrega 20% a la entrega del apartamento El proyecto está siendo ejecutado por un desarrollador probado con proyectos exitosos en Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence y Liam Residence. Esta oferta está disponible exclusivamente a través de la agencia inmobiliaria que soy Albania. Para más información, contáctenos por correo electrónico o teléfono.

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

