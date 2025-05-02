Complejo residencial VM Hills Residence

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Reserva de apartamento por sólo 500 € en un nuevo proyecto exclusivamente con nosotros!
Le presentamos un excepcional proyecto residencial VM Hills Residence en Golem – Albania, situado en una colina con vistas al mar, a solo 10 minutos a pie de la playa. La ubicación ofrece una combinación ideal de un ambiente tranquilo y servicios cívicos completos en las inmediaciones: restaurantes, cafés, tiendas y servicios. Apartamentos con la posibilidad de pagos de instalación!
La agencia inmobiliaria que soy Albania ofrece este proyecto exclusivamente.
El proyecto está diseñado con un énfasis en la arquitectura moderna, el aire y mucha luz natural. Cada apartamento tiene un balcón o terraza, con la mayoría de las unidades que ofrecen hermosas vistas al mar y la vegetación circundante.
El menú incluye:
– estudios
– 1+1 apartamentos
– 2+1 apartamentos
– exclusivos áticos
Los apartamentos se entregarán en condiciones estándar, listos para ser amueblados según sus deseos - ideal como una casa de vacaciones familiar o como una inversión a largo plazo.
Los residentes tendrán acceso a:
– piscina al aire libre con sección climatizada
– centro de fitness
– sala común
– garaje subterráneo
– mazmorras sótano
– áreas comunes renovadas
Fecha de finalización estimada: final de 2027.
Lista de precios:
Apartamentos: 1.200 € / m2
Espacio de estacionamiento: 12.000 €
calabozo de base: 8.000 €
Las reservas son actualmente posibles por tan solo 500 €.
Plan de pago:
20% después de firmar el contrato con el notario
20% dentro de 5 meses desde la primera entrega
20% dentro de 5 meses de la segunda entrega
20% dentro de 5 meses desde la tercera entrega
20% a la entrega del apartamento
El proyecto está siendo ejecutado por un desarrollador probado con proyectos exitosos en Golem – VM Resort & Spa, Grand VM Conference & Spa, VM Residence, Uphill Residence y Liam Residence.
Esta oferta está disponible exclusivamente a través de la agencia inmobiliaria que soy Albania.
Para más información, contáctenos por correo electrónico o teléfono.
Localización en el mapa
Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio
