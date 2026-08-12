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Dúplex en venta en Albania

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71 propiedad total found
Dúplex 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 2+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlora, uno de los destinos m…
$882,698
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Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Número de plantas 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
El Residence “ADRIUM” es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem,…
$75,769
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Dúplex 4 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4
Adria Residence es una residencia costera refinada donde la vida moderna se entrelaza perfec…
$125,337
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
La Residencia "ADRIUM" es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
$77,212
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Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlora, "Altera Residence", un proyect…
$468,141
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Dúplex 3 habitaciones en Albania
Dúplex 3 habitaciones
Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 1/4
DEPLEX LUCCESS FOR MEDICATIONUna casa que combina elegancia, espacios abundantes y altos est…
$604,627
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Dúplex 3 habitaciones en Hamallaj, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Hamallaj, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1
Ubicación: Hamallaj, Durres✅ Precio del apartamento: 309,600 Euro✅ Precio del espacio de est…
$357,221
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
La Residencia "ADRIUM" es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
$75,372
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Dúplex 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1
Una propiedad especial que combina la máxima calma con la comodidad de vivir cerca de la cos…
$170,940
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$215,284
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Dúplex 2 habitaciones en Golem, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 6
El apartamento está en Sun Sea Residence, Golem, Kavaje.Información general:Interfaz total: …
$122,254
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
La Residencia “ADRIUM” es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
$75,769
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad frente al mar de lujo en Radhimë, Vlorë,…
$260,986
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 42 m²
La Residencia “ADRIUM” es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Adria Residence es una residencia costera refinada donde la vida moderna se entrelaza perfec…
$97,273
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Golem, Albania
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Área 42 m²
La Residencia “ADRIUM” es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Dúplex de lujo con piscina en venta en Radhime, Vlorë, Albania. Disfrute de un estilo de vid…
$247,890
VAT
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Albania Property Group
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Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs.…
$97,895
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$240,667
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 42 m²
La Residencia "ADRIUM" es el nuevo proyecto residencial que se construye en la zona de Golem…
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Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Dúplex 4 habitaciones en Golem, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2
Solicitud de Duplessx 3+2+Obor en venta, Marea Resort, Quarter, Kavaje.• Superficie total: 2…
$654,601
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Dúplex 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/2
Se ofrece un apartamento dúplex con una superficie total de 118 m2 en venta, situado en Rrug…
$163,986
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Parámetros de las propiedades en Albania

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