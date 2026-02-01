  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande

Obra nueva en venta en Bashkia Sarande

Saranda
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
TOP TOP
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albania
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Centro Saranda Silencio 4 minutos del marEn el corazón de Saranda, en una de las zonas más buscadas con acceso inmediato a todos los servicios, se ofrece una estructura hotelera con un alto potencial de inversión, ideal para ser transformado en un moderno y exclusivo Boutique Hotel.- Datos d…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
En el mapa
Realting.com
Ir