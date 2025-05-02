Piso en edificio nuevo GOLEM

Nueva residencia en Golem, a sólo 150 metros del mar.

Se está desarrollando un edificio moderno en una de las zonas costeras más buscadas, diseñado para ofrecer confort y espacios funcionales para vivir o invertir. El proyecto ofrecerá 1+1, 2+1 y apartamentos dúplex, organizados de forma práctica y con mucha luz natural.

La ubicación cerca del mar y el desarrollo continuo de la zona hacen de esta propiedad una muy buena oportunidad para vivir o invertir durante todo el año.

Los precios comienzan desde 900 euros/m2.