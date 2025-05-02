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Piso en edificio nuevo GOLEM

Golem, Albania
de
$80,663
de
$1,037/m²
;
8
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ID: 34945
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/3/26

Localización

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

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Nueva residencia en Golem, a sólo 150 metros del mar.

Se está desarrollando un edificio moderno en una de las zonas costeras más buscadas, diseñado para ofrecer confort y espacios funcionales para vivir o invertir. El proyecto ofrecerá 1+1, 2+1 y apartamentos dúplex, organizados de forma práctica y con mucha luz natural.

La ubicación cerca del mar y el desarrollo continuo de la zona hacen de esta propiedad una muy buena oportunidad para vivir o invertir durante todo el año.

Los precios comienzan desde 900 euros/m2.

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Golem, Albania
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