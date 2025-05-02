Villa Exclusivo complejo de villas premium frente al mar en Saranda

Imagine despertar aquí...
El sonido del mar cada mañana
Descubra una exclusiva colección de villas de lujo ubicadas en una de las zonas más privilegiadas de Saranda. Diseñadas para quienes buscan privacidad, elegancia y vistas espectaculares al mar.
Atardeceres desde su terraza privada
Cada villa disfruta de impresionantes vistas panorámicas al mar Jónico, creando un entorno único para disfrutar de cada momento.
Lujo sin concesiones
Las villas se entregan completamente terminadas e incluyen:
• Piscina privada
• Jardín paisajístico
• Dos plazas de aparcamiento privadas
• Amplias terrazas con vistas al mar
• Materiales y acabados de alta calidad
• Diseño arquitectónico contemporáneo
• Máxima privacidad y seguridad
Diseñadas para quienes esperan más
Espacios amplios, interiores elegantes y una ubicación privilegiada convierten estas villas en una oportunidad excepcional.
Exclusivas villas en primera línea de mar
Situadas en una ubicación perfecta de Saranda, ofrecen tranquilidad y acceso rápido a playas, restaurantes y servicios.
Donde cada día se siente como vacaciones
Viva el auténtico estilo de vida mediterráneo.
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