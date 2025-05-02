  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Villa Exclusivo complejo de villas premium frente al mar en Saranda

Villa Exclusivo complejo de villas premium frente al mar en Saranda

Cuke, Albania
Precio en demanda
;
23
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 38021
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 00285
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Sarande
  • Ciudad
    Saranda
  • Pueblo
    Cuke

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Imagine despertar aquí...

El sonido del mar cada mañana

Descubra una exclusiva colección de villas de lujo ubicadas en una de las zonas más privilegiadas de Saranda. Diseñadas para quienes buscan privacidad, elegancia y vistas espectaculares al mar.

Atardeceres desde su terraza privada

Cada villa disfruta de impresionantes vistas panorámicas al mar Jónico, creando un entorno único para disfrutar de cada momento.

Lujo sin concesiones

Las villas se entregan completamente terminadas e incluyen:
• Piscina privada
• Jardín paisajístico
• Dos plazas de aparcamiento privadas
• Amplias terrazas con vistas al mar
• Materiales y acabados de alta calidad
• Diseño arquitectónico contemporáneo
• Máxima privacidad y seguridad

Diseñadas para quienes esperan más

Espacios amplios, interiores elegantes y una ubicación privilegiada convierten estas villas en una oportunidad excepcional.

Exclusivas villas en primera línea de mar

Situadas en una ubicación perfecta de Saranda, ofrecen tranquilidad y acceso rápido a playas, restaurantes y servicios.

Donde cada día se siente como vacaciones

Viva el auténtico estilo de vida mediterráneo.

Solicite más información hoy mismo.

Localización en el mapa

Cuke, Albania
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albania
de
$471,128
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Está viendo
Villa Exclusivo complejo de villas premium frente al mar en Saranda
Cuke, Albania
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Mostrar todo Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albania
de
$471,128
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas de lujo con piscina y vistas al mar en la parte lucrativa de Durres, Golem. En la atractiva ubicación junto al mar de Golem con excelente acceso tanto a Tirana como a Durrës, ofrecemos en venta cuatro modernas villas de tres plantas con una planta subterránea. El proyecto se encuentra…
Agencia
I am Albania
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
I am Albania
Idiomas hablados
English
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones