Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE

🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Residence es un moderno complejo residencial costero situado en la tranquila zona costera de Qerret, uno de los destinos más buscados en la costa adriática de Albania. Diseñado para combinar arquitectura contemporánea, comodidad y entorno natural, el proyecto ofrece un ambiente ideal para vivir vacaciones, residencia permanente o una inversión de bienes raíces inteligentes.

Situado a sólo 300 metros de la playa, la residencia ofrece fácil acceso al mar, manteniendo la privacidad y tranquilidad dentro de una comunidad bien planificada rodeada de vegetación y bosques de pinos.

El desarrollo abarca aproximadamente 67.000 m2 y cuenta con un concepto multifuncional que incluye unidades residenciales, espacios comerciales y instalaciones recreativas, creando un destino de estilo de vida totalmente integrado.

✨ Características clave

Moderno complejo con 20 edificios, incluyendo bloques residenciales y un apart-hotel

Más de 1.000 apartamentos con diseños flexibles (1+1, 2+1, dúplex)

Tamaños de apartamento de aprox. 46,5 m2 a 91 m2

Dos niveles de estacionamiento subterráneo con gran capacidad

Piscina, gimnasio y espacios verdes ajardinados

Zonas infantiles y recreativas

Servicios in situ incluyendo restaurantes, bares, supermercados y tiendas

Seguridad 24/7 y gestión de propiedades profesionales

Estaciones de carga de automóviles eléctricos e infraestructura moderna

📍 Ventajas de ubicación

Ambiente costero tranquilo cerca de bosques de pinos

Cerca de Durrës (~17 km) y Kavajë (~8 km)

A unos 40 minutos del aeropuerto internacional de Tirana

Excelente opción para vivir, uso de vacaciones o inversión de alquiler

🌊 Lifestyle Concept

Palm Paradise Residence ofrece un estilo de vida equilibrado donde la relajación costera satisface el confort urbano moderno. Con amplias zonas verdes, instalaciones de ocio y servicios integrados, el proyecto crea una comunidad de estilo resort ideal para familias, inversores y compradores internacionales que buscan una calidad de vida junto al mar.