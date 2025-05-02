  1. Realting.com
  Albania
  Bashkia Kavaje
  Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE

Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE

Golem, Albania
$99,489
$1,658/m²
ID: 33358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/2/26

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, Kavajë

Palm Paradise Residence es un moderno complejo residencial costero situado en la tranquila zona costera de Qerret, uno de los destinos más buscados en la costa adriática de Albania. Diseñado para combinar arquitectura contemporánea, comodidad y entorno natural, el proyecto ofrece un ambiente ideal para vivir vacaciones, residencia permanente o una inversión de bienes raíces inteligentes.

Situado a sólo 300 metros de la playa, la residencia ofrece fácil acceso al mar, manteniendo la privacidad y tranquilidad dentro de una comunidad bien planificada rodeada de vegetación y bosques de pinos.

El desarrollo abarca aproximadamente 67.000 m2 y cuenta con un concepto multifuncional que incluye unidades residenciales, espacios comerciales y instalaciones recreativas, creando un destino de estilo de vida totalmente integrado.

✨ Características clave

  • Moderno complejo con 20 edificios, incluyendo bloques residenciales y un apart-hotel

  • Más de 1.000 apartamentos con diseños flexibles (1+1, 2+1, dúplex)

  • Tamaños de apartamento de aprox. 46,5 m2 a 91 m2

  • Dos niveles de estacionamiento subterráneo con gran capacidad

  • Piscina, gimnasio y espacios verdes ajardinados

  • Zonas infantiles y recreativas

  • Servicios in situ incluyendo restaurantes, bares, supermercados y tiendas

  • Seguridad 24/7 y gestión de propiedades profesionales

  • Estaciones de carga de automóviles eléctricos e infraestructura moderna

📍 Ventajas de ubicación

  • Ambiente costero tranquilo cerca de bosques de pinos

  • Cerca de Durrës (~17 km) y Kavajë (~8 km)

  • A unos 40 minutos del aeropuerto internacional de Tirana

  • Excelente opción para vivir, uso de vacaciones o inversión de alquiler

🌊 Lifestyle Concept

Palm Paradise Residence ofrece un estilo de vida equilibrado donde la relajación costera satisface el confort urbano moderno. Con amplias zonas verdes, instalaciones de ocio y servicios integrados, el proyecto crea una comunidad de estilo resort ideal para familias, inversores y compradores internacionales que buscan una calidad de vida junto al mar.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 68.0 – 72.0
Precio por m², USD 1,596 – 1,611
Precio del apartamento, USD 109,556 – 114,886
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 85.0
Precio por m², USD 1,595
Precio del apartamento, USD 135,613

Localización en el mapa

Golem, Albania
