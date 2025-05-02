Villa Luxury Villas with sea view

Villas de lujo con piscina y vistas al mar en la parte lucrativa de Durres, Golem. En la atractiva ubicación junto al mar de Golem con excelente acceso tanto a Tirana como a Durrës, ofrecemos en venta cuatro modernas villas de tres plantas con una planta subterránea. El proyecto se encuentra en una zona buscada con creciente potencial de inversión y ofrece una combinación de privacidad, comodidad y vistas panorámicas al mar. Cada villa está diseñada en un estilo arquitectónico moderno limpio con énfasis en el espacio, la luz y la conexión del interior con el exterior. Parámetros básicos de una villa: Superficie utilizable: 264.58 m2 Área de balcones y terrazas: 94,26 m2 Piscina privada: 30,9 m2 3 plantas superiores + 1 planta subterránea Terrazas con vista al mar Aparcamiento directamente en la propiedad El diseño ofrece espacios de vida generosos con paredes de vidrio que proporcionan mucha luz natural y una transición suave a las terrazas y la piscina. Cada villa tiene su propia piscina, áreas de relajación y suficiente privacidad. Precio de una villa: 400.000 € El pago es flexible - el precio de compra se puede dividir en dos a tres plazos durante un período de un año. El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de construcción con una fecha prevista de terminación el año próximo. Esta es una oportunidad adecuada para los clientes que buscan un segundo hogar junto al mar, así como para los inversores interesados en alquileres a corto o largo plazo en una zona de desarrollo dinámico de la costa albanesa. Si usted está interesado en planos más detallados, estándares de diseño o condiciones de reserva, estamos listos para proporcionar información adicional.