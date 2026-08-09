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Obra nueva en venta en Southern Albania

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Complejo residencial Pran diellit
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Complejo residencial Pran diellit
Orikum, Albania
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Pran diellit
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Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL
Cuke, Albania
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Centro Saranda Silencio 4 minutos del marEn el corazón de Saranda, en una de las zonas más buscadas con acceso inmediato a todos los servicios, se ofrece una estructura hotelera con un alto potencial de inversión, ideal para ser transformado en un moderno y exclusivo Boutique Hotel.- Datos d…
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Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
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Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Estudio en venta en DhermiVeranda zona 44,6 m2Green Terrace Residence es el nuevo proyecto en la Riviera albanesa,con una ubicación muy favorable cerca de la costa de Dhermiu y Palasa.Este proyecto es una mezcla entre vegetación, la increíble vista de la costa y la calidad de la construcción…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
655,703
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
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Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
de
$354,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 91–237 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
91.0 – 165.0
387,226 – 924,720
Apartamentos 3 habitaciones
237.0
1,14M
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Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
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Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
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Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Edificio de apartamentos Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
de
$279,003
Año de construcción 2026
Moderno apartamento en construcción, situado en la primera planta de una prestigiosa residencia, ideal para vivir o alquiler de temporada.🔹 Superficie total: 97 m2🔹 Planta: 1🔹 Situación: En construcción🔹 Posición favorable dentro de la residencia🔹 Cerca del mar y zonas turísticas🔹 Precio: 23…
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Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Complejo residencial 1+1 APARTMENT FOR SALE SUN PALACE, VLORA
Palase, Albania
de
$272,351
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Se ofrece un apartamento de 1+1 con una superficie de 77 m2 en venta, situado en la planta baja del complejo Sun Palace, Vlorë. Ubicación: Sun Palace, Vlorë Status: En construcción, aún no finalizado Precio: 3000 € / m2 El apartamento consta de: 1 dormitorio Salón con cocina integrada 1 baño…
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Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
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Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Centro de negocios 🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$521,027
🆕🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR THE PORT, VLORA🏷 Precio: 465.000 Euro/Total🏗 Actualmente en construcción.✔ Situado en una de las zonas más frecuentadas en el centro de Vlora, con una posición favorable para el negocio, tráfico alto y máxima exposición.📐 El entorno está situado en la pl…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
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Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
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Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
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Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
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Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
🌊🏡 APARTAMENTO DE LA VENTA 2+1 A LA PORT, VLORA.🌅 Con vista al mar.🏷 Precio: 2600 Euro/m2📐 Área: 83,66 m2/Gross📍 Ubicación: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Actualmente en construcción.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turismo.🌊 Est…
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Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
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Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
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Bashkia Vlore, Albania
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🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
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