  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Complejo residencial Liam Residence

Complejo residencial Liam Residence

Golem, Albania
Precio en demanda
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33950
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Proyecto residencial Residencia LIAM – Golem Le presentamos una oportunidad única de entrar en un nuevo proyecto residencial en una parte tranquila pero rápidamente en desarrollo de la costa albanesa — Golem, a pocos cientos de metros del mar. El proyecto Liam Residence se caracteriza por la arquitectura moderna, la construcción de alta calidad y una ubicación conveniente. Parámetros básicos: Ubicación: Golem (Durrës / Kavajë district) Distancia al mar: aproximadamente a 400 m de la playa. Precio: desde 1.100 €/m2. Fecha de terminación de la construcción: el proyecto está previsto que termine en enero de 2027. Tipo de edificio: 7 plantas + aparcamiento subterráneo. posibilidad de pago en cuotas Por qué Liam Residence es una gran opción: Modernos estándares de construcción – edificio con ascensores, materiales de calidad y diseño. Una buena inversión - bajo precio de entrada con potencial de aumento de valor, dada la creciente popularidad del área de Golem. Proximidad a la playa - vivir en la zona de playa sin compromiso, ideal para recreación y vivir a largo plazo. Diseños flexibles – selección de diferentes tipos de apartamentos según los requisitos del cliente.

Localización en el mapa

Golem, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
de
$84,358
Residencia Tiktaalik
Golem, Albania
de
$86,638
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$99,489
Complejo residencial VM Hills Residence
Golem, Albania
de
$73,072
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
de
$186,630
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Complejo residencial VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
de
$354,139
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 91–237 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
91.0 – 165.0
394,570 – 942,256
Apartamentos 3 habitaciones
237.0
1,16M
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Mostrar todo Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$361,573
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa exclusiva en venta en "Orange Privè Rezidence" en el corazón de Spille, a 600 m del mar 📍 A sólo 600 metros del mar en la zona conocida como Orange Street le ofrecemos una residencia privada con 6 villas ubicadas en medio de la naturaleza y vegetación rodeada de olivos, pintorescas col…
Agencia
Iguana Imobiliare
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Edificio de apartamentos 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
de
$1,680
Número de plantas 10
🌊🏡 PENTHOUSE DE VENTA EN ANTES, VLORA💶 Precio: 1500 Euro/m2 (También se acepta el cambio de coche)📐 Superficie: 260 m2📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora📜 En el proceso de hipoteca.❗❗❗ La zona está actualmente organizada en 4 apartamentos con una tipología de 1+1, pero ofrece plena flexibilida…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones