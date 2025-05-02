Complejo residencial Liam Residence

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Proyecto residencial Residencia LIAM – Golem
Le presentamos una oportunidad única de entrar en un nuevo proyecto residencial en una parte tranquila pero rápidamente en desarrollo de la costa albanesa — Golem, a pocos cientos de metros del mar.
El proyecto Liam Residence se caracteriza por la arquitectura moderna, la construcción de alta calidad y una ubicación conveniente.
Parámetros básicos:
Ubicación: Golem (Durrës / Kavajë district)
Distancia al mar: aproximadamente a 400 m de la playa.
Precio: desde 1.100 €/m2.
Fecha de terminación de la construcción: el proyecto está previsto que termine en enero de 2027.
Tipo de edificio: 7 plantas + aparcamiento subterráneo.
posibilidad de pago en cuotas
Por qué Liam Residence es una gran opción:
Modernos estándares de construcción – edificio con ascensores, materiales de calidad y diseño.
Una buena inversión - bajo precio de entrada con potencial de aumento de valor, dada la creciente popularidad del área de Golem.
Proximidad a la playa - vivir en la zona de playa sin compromiso, ideal para recreación y vivir a largo plazo.
Diseños flexibles – selección de diferentes tipos de apartamentos según los requisitos del cliente.
Localización en el mapa
Golem, Albania
