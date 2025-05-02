Complejo residencial Liam Residence

Proyecto residencial Residencia LIAM – Golem Le presentamos una oportunidad única de entrar en un nuevo proyecto residencial en una parte tranquila pero rápidamente en desarrollo de la costa albanesa — Golem, a pocos cientos de metros del mar. El proyecto Liam Residence se caracteriza por la arquitectura moderna, la construcción de alta calidad y una ubicación conveniente. Parámetros básicos: Ubicación: Golem (Durrës / Kavajë district) Distancia al mar: aproximadamente a 400 m de la playa. Precio: desde 1.100 €/m2. Fecha de terminación de la construcción: el proyecto está previsto que termine en enero de 2027. Tipo de edificio: 7 plantas + aparcamiento subterráneo. posibilidad de pago en cuotas Por qué Liam Residence es una gran opción: Modernos estándares de construcción – edificio con ascensores, materiales de calidad y diseño. Una buena inversión - bajo precio de entrada con potencial de aumento de valor, dada la creciente popularidad del área de Golem. Proximidad a la playa - vivir en la zona de playa sin compromiso, ideal para recreación y vivir a largo plazo. Diseños flexibles – selección de diferentes tipos de apartamentos según los requisitos del cliente.